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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В Ростовской области ущерб от киберпреступлений оценили в один миллиард рублей

Ущерб от киберпреступлений в Ростовской области превысил 1 миллиард рублей

1 сентября 2023, 16:01
Фото: 1MI
В Ростовской области ущерб от киберпреступлений оценили в один миллиард рублей
В Ростовской области ущерб от киберпреступлений оценили в один миллиард рублей, тему безопасности в интернете поднимали в Заксобрании региона.

За первые шесть месяцев этого года в Ростовской области совершено 9,5 тысячи киберпреступлений, связанных с мошенничеством. Ущерб от действий преступников оценивается в один миллиард рублей.

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Депутат Александр Косачев добавил, что в последние годы тема киберпреступности стала наиболее актуальной из-за развития цифровых технологий. Власти заверяют, что держат ситуацию на контроле. Также приоритетной задачей они назвали популяризацию информации о киберрисках и создании безопасной цифровой среды.

Ранее регоператор в Ростове заявил о мошенниках, действующих от его имени.

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