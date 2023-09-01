Ущерб от киберпреступлений в Ростовской области превысил 1 миллиард рублей

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
За первые шесть месяцев этого года в Ростовской области совершено 9,5 тысячи киберпреступлений, связанных с мошенничеством. Ущерб от действий преступников оценивается в один миллиард рублей.
Депутат Александр Косачев добавил, что в последние годы тема киберпреступности стала наиболее актуальной из-за развития цифровых технологий. Власти заверяют, что держат ситуацию на контроле. Также приоритетной задачей они назвали популяризацию информации о киберрисках и создании безопасной цифровой среды.
Ранее регоператор в Ростове заявил о мошенниках, действующих от его имени.