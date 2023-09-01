В Банке ДОМ. РФ рассказали о регионах с наименьшей ставкой по ипотеке в августе

«Несмотря на существенное повышение ключевой ставки Центробанка на последнем заседании, на наш взгляд, рынок по-прежнему будет поддерживаться льготными ипотечными программами, ориентированными на сегмент строящегося жилья. Как ипотечно-строительный банк, мы сконцентрировали усилия на сохранении доступности в первую очередь в этом сегменте и с 1 августа снизили базовые ставки по всем госпрограммам как при покупке квартиры, так и при строительстве частного дома», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.