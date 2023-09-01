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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 10:56

В Банке ДОМ. РФ рассказали о регионах с наименьшей ставкой по ипотеке в августе

В Банке ДОМ. РФ рассказали о регионах с наименьшей ставкой по ипотеке в августе

1 сентября 2023, 10:54
Фото: Банк ДОМ.РФ
Эксперты Банка ДОМ.РФ провели анализ регионов Российской Федерации с самыми низкими средними ставками, по которым заемщиками были оформлены ипотечные кредиты в августе текущего года. Самая низкая средняя ставка по ипотеке в Башкортостане — 6,64 процента.

Второе место занимает Новосибирская область со ставкой 7,39 процента, далее идет Ростовская область — 7,60 процента, Самарская область — 7,62 процента, Пермский край — 7,69 процента. В среднем ипотечные кредиты в августе в Банке ДОМ.РФ клиенты оформляли по ставке 7,01 процента.

«Несмотря на существенное повышение ключевой ставки Центробанка на последнем заседании, на наш взгляд, рынок по-прежнему будет поддерживаться льготными ипотечными программами, ориентированными на сегмент строящегося жилья. Как ипотечно-строительный банк, мы сконцентрировали усилия на сохранении доступности в первую очередь в этом сегменте и с 1 августа снизили базовые ставки по всем госпрограммам как при покупке квартиры, так и при строительстве частного дома», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

В августе текущего года средняя ставка по ипотечным программам с государственной поддержкой составила 5,76 процента. В топ регионов с самыми выгодными условиями по льготным программам ипотечного кредитования вошли Ленинградская область — 5,48 процента, Башкортостан — 5,84 процента. В пятерке лидеров также Свердловская область — 6,08 процента, Новосибирская область — 6,13 процента, Нижегородская область — 6,15 процента.

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