В Банке ДОМ. РФ рассказали о регионах с наименьшей ставкой по ипотеке в августе

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Второе место занимает Новосибирская область со ставкой 7,39 процента, далее идет Ростовская область — 7,60 процента, Самарская область — 7,62 процента, Пермский край — 7,69 процента. В среднем ипотечные кредиты в августе в Банке ДОМ.РФ клиенты оформляли по ставке 7,01 процента.
«Несмотря на существенное повышение ключевой ставки Центробанка на последнем заседании, на наш взгляд, рынок по-прежнему будет поддерживаться льготными ипотечными программами, ориентированными на сегмент строящегося жилья. Как ипотечно-строительный банк, мы сконцентрировали усилия на сохранении доступности в первую очередь в этом сегменте и с 1 августа снизили базовые ставки по всем госпрограммам как при покупке квартиры, так и при строительстве частного дома», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.
В августе текущего года средняя ставка по ипотечным программам с государственной поддержкой составила 5,76 процента. В топ регионов с самыми выгодными условиями по льготным программам ипотечного кредитования вошли Ленинградская область — 5,48 процента, Башкортостан — 5,84 процента. В пятерке лидеров также Свердловская область — 6,08 процента, Новосибирская область — 6,13 процента, Нижегородская область — 6,15 процента.