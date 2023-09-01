В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, поскольку нужно не только купить все необходимое, но и найти деньги на эти покупки. Стоимость школьной формы, обуви, канцелярии и портфеля достаточно высока. Некоторые семьи просто не могут купить все необходимое, поэтому нужны срочные меры.
Депутаты ЛДПР уверены — принятие данного законопроекта станет действенной поддержкой семьям в процессе сбора и подготовки детей к школе. Ведь как показывает статистика, семейные бюджеты россиян стремительно худеют, а собирать ребёнка в школу с каждым годом становится все дороже.
— Государство не должно оставаться в стороне. Мы в ЛДПР убеждены, что в нынешних непростых социально-экономических условиях семьи школьников вправе рассчитывать на централизованную материальную поддержку, — отметил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По мнению представителей ЛДПР, одним из наиболее оптимальных и необременительных для федерального бюджета решений может стать ежегодная денежная выплата на каждого школьника в размере величины прожиточного минимума в целом по России на детей.
По данным Минтруда России, с 1 января 2023 года размер прожиточного минимума в целом по России для детей, составляет 13 944 рубля, в 2024 году он может составить 14 598 рублей.
Представитель ЛДПР в Ростовской области, общественный деятель Полина Гринева говорит о важности подобной инициативы для регионов. Поскольку сбор детей в школу — существенная затрата для каждой семьи.
— Я сама — мама, и дети растут быстро. Родителям приходится ежегодно покупать школьную форму, не говоря уже об остальных расходных материалов для школы: тетради, дневник, ручки, карандаши и прочее. Поддержка этого законодательного акта на региональных уровнях важна и необходима. Такая мера станет дополнительной опорой родительского бюджета, особенно, после понесенных затрат на летний отдых, — делится Полина Гринева.
Напомним, что в 2021 году, когда доходы многих родителей значительно сократились из-за невозможности выйти на работу в период самоизоляции и закрытия некоторых предприятий, Президент Российской Федерации своим Указом от 2 июля 2021 года № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» установил единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка для всех российских семей с детьми школьного возраста независимо от уровня доходов и уровня жизни.
Данная инициатива была положительно воспринята россиянами, но на фоне девальвации рубля, роста цен и падения доходов населения, многие родители стали вновь обращаться в ЛДПР с просьбами принять на федеральном уровне проекты дополнительной поддержки семей с детьми школьного возраста.