В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников

Напомним, что в 2021 году, когда доходы многих родителей значительно сократились из-за невозможности выйти на работу в период самоизоляции и закрытия некоторых предприятий, Президент Российской Федерации своим Указом от 2 июля 2021 года № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» установил единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка для всех российских семей с детьми школьного возраста независимо от уровня доходов и уровня жизни.