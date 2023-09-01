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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Эксперты рассказали, снесут ли самый проблемный светофор Краснодара

В МЦУ рассказали, снесут ли самый проблемный светофор Краснодара

1 сентября 2023, 13:40
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, снесут ли самый проблемный светофор Краснодара
Из-за нового светофора на улице Дорожной в Краснодаре образуются пробки в 4 километра. В Муниципальном центре управления дали комментарий изданию RostovGazeta по дорожной ситуации.

Краснодарцы негодуют по поводу недавно установленного светофора на пересечении улиц Дорожной, Лаперуза и Краеведа Соловьева. Теперь пробки там растянулись более чем на 3 километра, затрагивая Милютинскую улицу.

«Издевательство из-за нового светофора! Все дороги превратились в одну большую пробку с 15 августа! Почему сначала не расширили дороги, не довели до ума транспортные вопросы? Мы получили огромную проблему, с которой сталкиваются тысячи людей ежедневно», — пишут в социальных сетях краснодарцы.

В Ростове-на-Дону появятся более 340 «умных» светофоров
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Местные жители переживают, что с началом учебного года из района можно будет выбраться исключительно авиационными путями, ведь количество автомобилей на дорогах, особенно по утрам, увеличится вдвое, а то и втрое.

Местные жители переживают, что с началом учебного года из района можно будет выбраться исключительно авиационными путямиМестные жители переживают, что с началом учебного года из района можно будет выбраться исключительно авиационными путями
Местные жители переживают, что с началом учебного года из района можно будет выбраться исключительно авиационными путями
Фото: Яндекс.Карты

«Работу светофора ежедневно мониторят сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства. В зависимости от дорожной ситуации, светофор будут перенастраивать для его оптимальной работы», — ответили в МЦУ города.

Ранее RostovGazeta писала о том, когда во всём общественном транспорте Краснодара появятся кондиционеры.

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