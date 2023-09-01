В МЦУ рассказали, снесут ли самый проблемный светофор Краснодара

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Краснодарцы негодуют по поводу недавно установленного светофора на пересечении улиц Дорожной, Лаперуза и Краеведа Соловьева. Теперь пробки там растянулись более чем на 3 километра, затрагивая Милютинскую улицу.
«Издевательство из-за нового светофора! Все дороги превратились в одну большую пробку с 15 августа! Почему сначала не расширили дороги, не довели до ума транспортные вопросы? Мы получили огромную проблему, с которой сталкиваются тысячи людей ежедневно», — пишут в социальных сетях краснодарцы.
Местные жители переживают, что с началом учебного года из района можно будет выбраться исключительно авиационными путями, ведь количество автомобилей на дорогах, особенно по утрам, увеличится вдвое, а то и втрое.
«Работу светофора ежедневно мониторят сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства. В зависимости от дорожной ситуации, светофор будут перенастраивать для его оптимальной работы», — ответили в МЦУ города.
Ранее RostovGazeta писала о том, когда во всём общественном транспорте Краснодара появятся кондиционеры.