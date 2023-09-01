В «Почте России» обнародовали финансовую отчётность за первое полугодие 2023 года

В прошлом году компания столкнулась со сложностями и завершила 2022-й с рекордным убытком. После смены руководства в январе этого года эксперты отметили, что первое полугодие 2023 года, особенно второй квартал, когда реализуемые инициативы начнут приносить результат, станет показательным периодом. Представители компании объяснили улучшение показателей антикризисным управлением, сокращением неоптимальных затрат и программой по развитию бизнеса.