В «Почте России» обнародовали финансовую отчётность за первое полугодие 2023 года

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Как указано в финансовом документе, убыток компании от операционной деятельности сократился почти в три раза — с 20,2 до 6,9 миллиарда рублей. На фоне роста выручки до 108,4 миллиарда рублей компания за первое полугодие 2023 года снизила расходы на 6,9 миллиарда рублей, передает 56orb.ru.
В прошлом году компания столкнулась со сложностями и завершила 2022-й с рекордным убытком. После смены руководства в январе этого года эксперты отметили, что первое полугодие 2023 года, особенно второй квартал, когда реализуемые инициативы начнут приносить результат, станет показательным периодом. Представители компании объяснили улучшение показателей антикризисным управлением, сокращением неоптимальных затрат и программой по развитию бизнеса.
Как отметил генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков, руководство компании приняло трудные, но оказавшиеся эффективными решения. По его словам, команда делает из «Почты России» современного и надежного партнера для бизнеса в России и за рубежом, а также строит компанию как центр оказания социально важных повседневных услуг для россиян.
Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов отметил, что почта начинает активно сотрудничать с маркетплейсами. По его мнению, это одно из самых многообещающих направлений для компании.
«Да и в целом надо позитивно отнестись к тому, что „Почта России“ меняется. Финансовые результаты, может, еще далеки от того, что хотелось бы видеть, но прогресс очевиден», — говорит Андрей Карпов.
Он также отметил, что если «Почта России» будет работать «здорово агрессивно», то она потенциально может стать основным каналом взаимодействия покупателей и продавцов.
«Через канал „Почта России“ в принципе могла бы осуществляться максимальная доставка товара до потребителей. На сегодняшний день „Почта России“ — самая распространенная сеть в стране со своими пунктами выдачи», — заявил Андрей Карпов.
Сегодня «Почта России» входит в десятку мировых компаний по количеству отделений и обслуживает 38 тысяч точек, из которых 66% находятся в малых и удаленных населенных пунктах. С 2015 года «Почта России» отказалась от государственных субсидий.
Руководство компании намерено сотрудничать с крупнейшими игроками рынка электронной коммерции. Так, до конца года значительная часть отделений трансформируется в мультибрендовые пункты выдачи заказов.
«Почта России» развивает международное направление, в том числе открывая новые маршруты для российских экспортеров. На сегодняшний день компания обеспечивает стабильное сообщение со 130 странами», — заявили в компании.
«Почта России» играет важную социальную роль. Она гарантированно доставляет пенсии, товары, письма, посылки, оказывает социально значимые услуги. Ежегодно компания принимает около 1,3 миллиарда бумажных писем и счетов, 238 миллионов электронных заказных писем, обрабатывает 115 миллионов посылок.
В январе 2023 года генеральным директором «Почты России» был назначен Михаил Волков, который с 2017 по 2021 год работал в компании заместителем гендиректора по операционному управлению.