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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:47

В Ростове на набережной неизвестные сорвали все медали у бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

В Ростове на набережной неизвестные сорвали все медали у бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

1 сентября 2023, 08:44
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на набережной неизвестные сорвали все медали у бывшего бойца ЧВК «Вагнер»
В Ростове-на-Дону у местного жителя, который отработал в ЧВК «Вагнер» несколько месяцев, на улице украли медали, сообщает Telegram-канал «Оркестр Вагнера».

По информации канала, 58-летний мужчина в течение полугода числился в ЧВК. Говорится, что на улице у него якобы сорвали медали.

«Речь идет о медалях „За отвагу, Бахмутская мясорубка“ и значке „Проект К“, который он всегда брал с собой. Это произошло на набережной, когда к нему подошла компания и утверждала, что награды фальшивые», — пишет канал.

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Отмечается, что неизвестный сорвал награды и направился в сторону Ворошиловского моста. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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