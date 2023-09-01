В Ростове на набережной неизвестные сорвали все медали у бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:47
По информации канала, 58-летний мужчина в течение полугода числился в ЧВК. Говорится, что на улице у него якобы сорвали медали.
«Речь идет о медалях „За отвагу, Бахмутская мясорубка“ и значке „Проект К“, который он всегда брал с собой. Это произошло на набережной, когда к нему подошла компания и утверждала, что награды фальшивые», — пишет канал.
Отмечается, что неизвестный сорвал награды и направился в сторону Ворошиловского моста. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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