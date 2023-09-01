В центре Ростова-на-Дону в массовом ДТП пострадал 26-летний водитель иномарки

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Авария произошла в четверг, 31 августа, на проспекте Буденновский. Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» двигался в сторону улицы Красноармейская и не справился с управлением, в результате чего столкнулся с Hyundai Solaris.
Кроме того, отечественный автомобиль протаранил Renault Logan. В результате ДТП 26-летний водитель Hyundai получил травмы, его доставили в больницу.
«В данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.
Ранее в Сети появилось видео с места аварии с двумя автомобилями и такси в центре Ростова.