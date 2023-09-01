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В центре Ростова-на-Дону в массовом ДТП пострадал 26-летний водитель иномарки

В центре Ростова-на-Дону в массовом ДТП пострадал 26-летний водитель иномарки

1 сентября 2023, 06:45
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону пострадал один человек в столкновении трех автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла в четверг, 31 августа, на проспекте Буденновский. Водитель автомобиля «УАЗ Патриот» двигался в сторону улицы Красноармейская и не справился с управлением, в результате чего столкнулся с Hyundai Solaris.

Кроме того, отечественный автомобиль протаранил Renault Logan. В результате ДТП 26-летний водитель Hyundai получил травмы, его доставили в больницу.

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«В данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео с места аварии с двумя автомобилями и такси в центре Ростова.

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