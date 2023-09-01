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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Власти оценили энергосистему Ростовской области как перегруженную и дефицитную

Власти оценили энергосистему Ростовской области как перегруженную и дефицитную

1 сентября 2023, 13:26
Фото: donland.ru
Власти оценили энергосистему Ростовской области как перегруженную и дефицитную
Энергетическая система Ростовской области значительно перегружена и требует обновления, заявили федеральные власти.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что энергосистема Юга страны стала дефицитной. Причина ситуации в том, что регионы, близкие к Крыму и Донбассу, делятся с ними электроэнергией. Рост потребления растет несоразмерно с мощностями.

В Ростовской области и Краснодарском крае, как заявил министр, в этом году зафиксированы абсолютные исторические максимумы потребления электроэнергии.

Из-за перегрузки систем электроснабжения увеличивается и число аварий на оборудовании.

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«Предварительный прогноз показывает, что показатели потребления и, соответственно, выработки будут расти относительно прошлого года», — приводит слова Шульгинова «Прайм». Чиновник добавил, что для стабилизации ситуации необходимо строительство новых мощностей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области 45 тысяч человек могут остаться без электричества.

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#Россия#Новости#Алина Заярная#ДНР#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украина#Краснодарский край#Проблемы с электричеством#Электроснабжение
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