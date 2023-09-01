Власти оценили энергосистему Ростовской области как перегруженную и дефицитную

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что энергосистема Юга страны стала дефицитной. Причина ситуации в том, что регионы, близкие к Крыму и Донбассу, делятся с ними электроэнергией. Рост потребления растет несоразмерно с мощностями.