Власти оценили энергосистему Ростовской области как перегруженную и дефицитную

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что энергосистема Юга страны стала дефицитной. Причина ситуации в том, что регионы, близкие к Крыму и Донбассу, делятся с ними электроэнергией. Рост потребления растет несоразмерно с мощностями.
В Ростовской области и Краснодарском крае, как заявил министр, в этом году зафиксированы абсолютные исторические максимумы потребления электроэнергии.
Из-за перегрузки систем электроснабжения увеличивается и число аварий на оборудовании.
«Предварительный прогноз показывает, что показатели потребления и, соответственно, выработки будут расти относительно прошлого года», — приводит слова Шульгинова «Прайм». Чиновник добавил, что для стабилизации ситуации необходимо строительство новых мощностей.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области 45 тысяч человек могут остаться без электричества.