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Published Сегодня, 15:39

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Updated Сегодня, 15:41

Запуск троллейбусов в Таганроге перенесли на март 2024 года

Власти Таганрога перенесли запуск троллейбусов на весну 2024 года

1 сентября 2023, 15:39
Фото: 1MI
Запуск троллейбусов в Таганроге перенесли на март 2024 года
Запуск троллейбусов в Таганроге перенесли на март 2024 года, пишут местные СМИ.

Жители Таганрога пожаловались журналистам, что в городе не восстанавливают троллейбусное движение. Власти ограничили его в прошлом году. Затем запуск троллейбусов регулярно переносился.

В администрации города рассказали «Таганрогской правде», что сейчас занимаются ремонтом тяговых подстанций. «Долгий простой стал основным фактором в ухудшении эксплуатационного состояния троллейбусов и контактной сети», — добавили чиновники.

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В скором времени власти должны определить величину финансирования, а также составить план для поэтапного восстановления инфраструктуры движения троллейбусов. Запустить их снова обещают в марте 2024 года.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, почему дорожает общественный транспорт в Ростовской области.

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