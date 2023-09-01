Власти Таганрога перенесли запуск троллейбусов на весну 2024 года

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Жители Таганрога пожаловались журналистам, что в городе не восстанавливают троллейбусное движение. Власти ограничили его в прошлом году. Затем запуск троллейбусов регулярно переносился.
В администрации города рассказали «Таганрогской правде», что сейчас занимаются ремонтом тяговых подстанций. «Долгий простой стал основным фактором в ухудшении эксплуатационного состояния троллейбусов и контактной сети», — добавили чиновники.
В скором времени власти должны определить величину финансирования, а также составить план для поэтапного восстановления инфраструктуры движения троллейбусов. Запустить их снова обещают в марте 2024 года.
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