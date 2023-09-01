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Published Сегодня, 10:38

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Updated Сегодня, 10:40

Власти в Ростовской области закупят 26 зеленых LADA Niva Travel на 37 млн рублей

Власти в Ростовской области закупят 26 зеленых LADA Niva Travel на 37 млн рублей

1 сентября 2023, 10:38
Фото: pxhere.com
Власти в Ростовской области закупят 26 зеленых LADA Niva Travel на 37 млн рублей
В Ростовской области объявили аукционы для закупки более 20 автомобилей зеленого цвета, говорится в материалах Госзакупок.

Заказчиком является госучреждение Ростовской области «Управление транспортного обеспечения», начальная цена каждого контракта составляет 18,9 миллиона рублей. Победители аукционов станут известны 12 сентября.

Согласно техническому заданию, в общей сложности планируется закупить 26 автомобилей LADA Niva Travel. Они должны быть полностью новыми и выпущенными в 2023 году.

МВД закупит автомобили почти на полмиллиарда рублей для полиции Ростова и Краснодара
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Все машины будут с механической коробкой передач и зеленого цвета.

Ранее стало известно, что МВД закупит автомобили почти на полмиллиарда рублей для полиции Ростова и Краснодара. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки#МВД#Полиция#Краснодар#Ростов#2023 год#Управление транспортного обеспечения#LADA Niva Travel#Механическая коробка передач#Зеленый цвет
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