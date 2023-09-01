Власти в Ростовской области закупят 26 зеленых LADA Niva Travel на 37 млн рублей

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Заказчиком является госучреждение Ростовской области «Управление транспортного обеспечения», начальная цена каждого контракта составляет 18,9 миллиона рублей. Победители аукционов станут известны 12 сентября.
Согласно техническому заданию, в общей сложности планируется закупить 26 автомобилей LADA Niva Travel. Они должны быть полностью новыми и выпущенными в 2023 году.
Все машины будут с механической коробкой передач и зеленого цвета.
Ранее стало известно, что МВД закупит автомобили почти на полмиллиарда рублей для полиции Ростова и Краснодара. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.