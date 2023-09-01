Врач предупредил об угрозах нового COVID-19 «пирола» для жителей Ростовской области

«Дело в том, что вариант „пирола“ не похож на предыдущие. „Пирола“ имеет более 30 аминокислотных изменений в своем спайковом белке. То есть в сравнении с „омикроном“, у этого варианта коронавируса выявлено много мутаций», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.