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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Врач рассказал об опасности нового коронавируса «пирола» для Ростовской области

Врач предупредил об угрозах нового COVID-19 «пирола» для жителей Ростовской области

1 сентября 2023, 13:35
Фото: Tony Alter/CC BY 2.0/flickr.com
Врач рассказал об опасности нового коронавируса «пирола» для Ростовской области
Вариант коронавируса «пирола» серьезно отличается от предыдущих своими новыми свойствами, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Ростовские медики рассказывают, что новый вариант коронавируса «пирола» был обнаружен летом 2023 года в ряде зарубежных стран. Его отличием от предыдущих видов стали новые свойства.

«Дело в том, что вариант „пирола“ не похож на предыдущие. „Пирола“ имеет более 30 аминокислотных изменений в своем спайковом белке. То есть в сравнении с „омикроном“, у этого варианта коронавируса выявлено много мутаций», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Опасения медиков вызывает тот факт, что новый вариант ковида может обходить иммунитет человека, выработанный с помощью вакцины.

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«Наш иммунитет тренировался с помощью одних наборов белков, по которым иммунитет распознает вирус. У „пиролы“ — другой набор белков. Поэтому не исключено, что иммунитет будет частично их пропускать», — говорит врач.

Медики разъясняют, что если иммунитет человека не будет воспринимать белки чужеродными, он не будет их убивать. Вирус начнет развиваться, что приведет к росту заболеваемости.

«Возможно, „пирола“ не будет вызывать тяжелых форм заболевания. Возможно, как и „омикрон“, вирус станет сезонным. Но, учитывая выявленные свойства вируса, этот вопрос предстоит держать на контроле», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в августе в Ростовской области начали прививать от гриппа.

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