Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Напомним, что летом 2023 года в некоторых зарубежных странах обнаружен новый вариант коронавируса — «пирола». Опасения ростовских врачей вызывает то, что «пирола» может обходить сформировавшийся после вакцины от коронавируса иммунитет человека. А это приведет к росту заболеваемости.
Однако пока ростовские медики затрудняются сказать, будет ли «пирола» вызывать тяжелые формы COVID-19, или станет обычным сезонным заболеванием.
«Главное, что при симптомах заболевания ростовчанам надо не ждать, пока болезнь пройдет сама, а обращаться за медицинской помощью», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Медики добавляют, что симптомы заражения вирусом «пирола» не будут особо отличаться от других вариантов ковида. Насторожить должна высокая температура, лихорадка, боль в горле или кашель, потеря вкуса или обоняния.
Доктора напоминают, что для защиты от вируса не следует забывать и о всех эпидемиологических мерах, которым ростовчане научились за годы пандемии. Регулярно мыть руки после возвращения с улицы в помещение. А в местах массового скопления людей соблюдать социальную дистанцию и носить маску.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в мире стал циркулировать новый штамм коронавируса — «эрис». Ростовские врачи не исключают его появление в донском крае осенью 2023 года.