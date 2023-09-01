Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»

Доктора напоминают, что для защиты от вируса не следует забывать и о всех эпидемиологических мерах, которым ростовчане научились за годы пандемии. Регулярно мыть руки после возвращения с улицы в помещение. А в местах массового скопления людей соблюдать социальную дистанцию и носить маску.