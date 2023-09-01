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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»

Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»

1 сентября 2023, 14:15
Фото: 1MI
Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»
При первых симптомах вирусного заболевания ростовчанам следует обращаться за помощью к врачу, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что летом 2023 года в некоторых зарубежных странах обнаружен новый вариант коронавируса — «пирола». Опасения ростовских врачей вызывает то, что «пирола» может обходить сформировавшийся после вакцины от коронавируса иммунитет человека. А это приведет к росту заболеваемости.

Однако пока ростовские медики затрудняются сказать, будет ли «пирола» вызывать тяжелые формы COVID-19, или станет обычным сезонным заболеванием.

«Главное, что при симптомах заболевания ростовчанам надо не ждать, пока болезнь пройдет сама, а обращаться за медицинской помощью», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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Медики добавляют, что симптомы заражения вирусом «пирола» не будут особо отличаться от других вариантов ковида. Насторожить должна высокая температура, лихорадка, боль в горле или кашель, потеря вкуса или обоняния.

Доктора напоминают, что для защиты от вируса не следует забывать и о всех эпидемиологических мерах, которым ростовчане научились за годы пандемии. Регулярно мыть руки после возвращения с улицы в помещение. А в местах массового скопления людей соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в мире стал циркулировать новый штамм коронавируса — «эрис». Ростовские врачи не исключают его появление в донском крае осенью 2023 года.

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