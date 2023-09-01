rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Жаркая погода сохранится в Ростове-на-Дону в начале сентября

Жаркая погода сохранится в Ростове-на-Дону в начале сентября

1 сентября 2023, 04:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ближайшие несколько дней будут жаркими с температурой выше 30 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 1 сентября, прогнозируют облачную погоду, а температура поднимется до 33 градусов. Осадков в этот день ждать не стоит.

В субботу могут пройти дожди, но в воскресенье осадки прекратятся. Средняя температура воздуха составит 31 градус.

Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды
Узнать подробнее

В понедельник воздух может прогреться до 32 градусов, а в следующие несколько дней температура будет находиться на отметке в 30 градусов. Осадков в эти дни не будет.

Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогодыВласти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогодыМалиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Синоптик Назарова заявила о заморозках в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:13
Политолог рассказал, что изменится в ЧВК «Вагнер» если его возглавит уроженец Дона
31 августа, 16:26
Ростовский следователь Артур Мирзоян после обысков скрылся от силовиков
31 августа, 16:44
Энергосистемы Ростовской области и Кубани назвали перегруженными и дефицитными
31 августа, 17:17
На экстремала из Ростова Евгения Чеботарева завели дело
31 августа, 16:15
«Зарыли в землю от фашистов»: история памятника Кирову в Ростове
31 августа, 20:55