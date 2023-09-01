Жаркая погода сохранится в Ростове-на-Дону в начале сентября

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
В пятницу, 1 сентября, прогнозируют облачную погоду, а температура поднимется до 33 градусов. Осадков в этот день ждать не стоит.
В субботу могут пройти дожди, но в воскресенье осадки прекратятся. Средняя температура воздуха составит 31 градус.
В понедельник воздух может прогреться до 32 градусов, а в следующие несколько дней температура будет находиться на отметке в 30 градусов. Осадков в эти дни не будет.
Ранее в Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.