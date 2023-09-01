rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Житель Ростовской области кулаками насмерть забил свою сожительницу

Житель Ростовской области кулаками насмерть забил свою сожительницу

1 сентября 2023, 14:28
Фото: Melissa O'Donohue/CC BY-ND 2.0/flickr.com
Житель Ростовской области кулаками насмерть забил свою сожительницу
Жителя Таганрога осудили за избиение сожительницы, повлекшее ее смерть, сообщили в Следкоме Ростовской области.

Жителя Таганрога осудили за смертельное избиение своей 54-летней сожительницы. Преступление он совершил в марте этого года у себя дома в переулке 4-й Линейный проезд. Там, будучи пьяным, он поругался с женщиной, а затем начал бить ее руками в голову и туловище. Удары были настолько сильными, что потерпевшая умерла на месте, не дождавшись врачей.

В Ростове собираются отправить на принудительное лечение женщину, убившую мать
Узнать подробнее

Позже, во время следствия, свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к девяти годам исправительной колонии строгого режима.

Ранее жителю в Ростовской области дали восемь лет колонии за жестокое убийство друга.

Читайте также:
Спустя 12 лет приговор вынесли убийце случайного прохожего в Ростовской областиЖенщина, судимая за неуплату денег своим детям, убила сожителя в Ростовской областиСуд в Ростове вынес приговор сержанту, пытавшему своих подчиненных-наркоманов
#Общество#Происшествия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Суд#Происшествие#Преступность в Ростовской области#Убийство в Ростовской области#Уголовное дело#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#18+
Подпишитесь
Синоптик Назарова заявила о заморозках в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:13
Политолог рассказал, что изменится в ЧВК «Вагнер» если его возглавит уроженец Дона
31 августа, 16:26
Ростовский следователь Артур Мирзоян после обысков скрылся от силовиков
31 августа, 16:44
Энергосистемы Ростовской области и Кубани назвали перегруженными и дефицитными
31 августа, 17:17
На экстремала из Ростова Евгения Чеботарева завели дело
31 августа, 16:15
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
Сегодня, 13:01