Житель Ростовской области кулаками насмерть забил свою сожительницу

Жителя Таганрога осудили за смертельное избиение своей 54-летней сожительницы. Преступление он совершил в марте этого года у себя дома в переулке 4-й Линейный проезд. Там, будучи пьяным, он поругался с женщиной, а затем начал бить ее руками в голову и туловище. Удары были настолько сильными, что потерпевшая умерла на месте, не дождавшись врачей.