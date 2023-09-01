Житель Ростовской области кулаками насмерть забил свою сожительницу

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Жителя Таганрога осудили за смертельное избиение своей 54-летней сожительницы. Преступление он совершил в марте этого года у себя дома в переулке 4-й Линейный проезд. Там, будучи пьяным, он поругался с женщиной, а затем начал бить ее руками в голову и туловище. Удары были настолько сильными, что потерпевшая умерла на месте, не дождавшись врачей.
Позже, во время следствия, свою вину мужчина полностью признал. Суд приговорил его к девяти годам исправительной колонии строгого режима.
Ранее жителю в Ростовской области дали восемь лет колонии за жестокое убийство друга.