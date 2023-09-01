Жители сразу нескольких улиц Ростова останутся без воды на сутки 4 сентября

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
В Ростове в понедельник, 4 сентября, водоснабжение полностью ограничат на нескольких улицах. Запастись водой придется с 08.30 мск до 24.00 мск. Ограничение коснется домов в границах улиц Вятской, Орской, Троллейбусной, Страны Советов и Комбайностроителей и в переулке Беломорском.
Причиной отключения воды назвали переподключение водопроводной сети по улице 50-летия Ростсельмаша.
Ранее ростовчане заявили, что готовы обратиться к президенту из-за отсутствия горячей воды на Западном.