Жители сразу нескольких улиц Ростова останутся без воды на сутки 4 сентября

В Ростове в понедельник, 4 сентября, водоснабжение полностью ограничат на нескольких улицах. Запастись водой придется с 08.30 мск до 24.00 мск. Ограничение коснется домов в границах улиц Вятской, Орской, Троллейбусной, Страны Советов и Комбайностроителей и в переулке Беломорском.