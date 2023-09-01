rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Водоснабжение ограничат на нескольких улицах Ростова 4 сентября

Жители сразу нескольких улиц Ростова останутся без воды на сутки 4 сентября

1 сентября 2023, 15:17
Фото: 1MI
Водоснабжение ограничат на нескольких улицах Ростова 4 сентября
Водоснабжение ограничат на нескольких улицах Ростова 4 сентября, сообщили в водоканале города.

В Ростове в понедельник, 4 сентября, водоснабжение полностью ограничат на нескольких улицах. Запастись водой придется с 08.30 мск до 24.00 мск. Ограничение коснется домов в границах улиц Вятской, Орской, Троллейбусной, Страны Советов и Комбайностроителей и в переулке Беломорском.

Ростовчане назвали позором Вечный огонь, утопающий в зеленой воде
Узнать подробнее

Причиной отключения воды назвали переподключение водопроводной сети по улице 50-летия Ростсельмаша.

Ранее ростовчане заявили, что готовы обратиться к президенту из-за отсутствия горячей воды на Западном.

Читайте также:
В Ростове устранили прорыв трубопровода на улице ОрбитальнойВ Ростове решили проблему с водоснабжением СНТ «Урожай»«Обхожу через квартал»: жители Западного в Ростове жалуются на затопленные дворы
#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовводоканал#Отключение воды в Ростове#Ростов
Подпишитесь
Чиновников в Ростовской области сажают на «Нивы», а в регионе закончилась черная икра
Сегодня, 14:53
Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»
Сегодня, 14:15
В три раза реже стали дискредитировать ВС РФ в Ростовской области в 2023 году
Сегодня, 13:37
Эксперт разъяснил, почему в Ростове и области выросли цены на проезд в такси
Сегодня, 13:33
Гендиректор Ростовводоканала продержался на своем посту месяц
Сегодня, 15:07
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
Сегодня, 13:01