Донской гидрометцентр предупредил о наступлении заморозков до -2°С в конце сентября

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
По словам эксперта, сентябрь встретит дончан жаркой погодой. В течение первой декады месяца, температура воздуха днем будет держаться на отметке от +26 до +34 градусов, а вот ночью воздух будет охлаждаться до +11 градусов. Осадки будут умеренными с редкими грозами.
С 10 по 20 сентября температура начнет падать и опустится до +24 градусов днем. Последняя декада месяца окажется самой холодной, на севере и востоке Ростовской области ожидаются ночные заморозки до -2 градусов.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Ростовской области на выходных.