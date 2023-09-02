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Posted Сегодня, 17:53

Published Сегодня, 17:53

Modified Сегодня, 17:55

Updated Сегодня, 17:55

Донской гидрометцентр предупредил о наступлении заморозков до -2°С в конце сентября

Донской гидрометцентр предупредил о наступлении заморозков до -2°С в конце сентября

2 сентября 2023, 17:53
Фото: 1MI
Донской гидрометцентр предупредил о наступлении заморозков до -2°С в конце сентября
В Ростовской области в конце сентября ожидаются заморозки до -2 градусов, об этом объявила директор Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

По словам эксперта, сентябрь встретит дончан жаркой погодой. В течение первой декады месяца, температура воздуха днем будет держаться на отметке от +26 до +34 градусов, а вот ночью воздух будет охлаждаться до +11 градусов. Осадки будут умеренными с редкими грозами.

Жаркая погода сохранится в Ростове-на-Дону в начале сентября
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С 10 по 20 сентября температура начнет падать и опустится до +24 градусов днем. Последняя декада месяца окажется самой холодной, на севере и востоке Ростовской области ожидаются ночные заморозки до -2 градусов.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Ростовской области на выходных.

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