Донской гидрометцентр предупредил о наступлении заморозков до -2°С в конце сентября

По словам эксперта, сентябрь встретит дончан жаркой погодой. В течение первой декады месяца, температура воздуха днем будет держаться на отметке от +26 до +34 градусов, а вот ночью воздух будет охлаждаться до +11 градусов. Осадки будут умеренными с редкими грозами.