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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Дожди и грозы накроют Ростовскую область в первые выходные осени 2 и 3 сентября

Дожди и грозы накроют Ростовскую область в первые выходные осени 2 и 3 сентября

2 сентября 2023, 10:57
Фото: 1MI
Дожди и грозы накроют Ростовскую область в первые выходные осени 2 и 3 сентября
В Ростовской области ожидаются дожди и жара 2 и 3 сентября, прогнозом поделились специалисты Ростовского гидрометцентра.

Синоптики рассказали, что на выходных, 2 и 3 сентября, жителей Ростовской области ожидает переменная облачность с кратковременными дождями и грозой. В течение субботы в Ростовской области будет дуть ветер скоростью до 10 метров в секунду, при грозе он усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +22 градусов в зависимости от района Ростовской области, а днем воздух прогреется до +29-34 градусов. Жарче всего будет в восточной и южной части региона.

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В воскресенье, 3 сентября, в Ростовской области пройдут кратковременные дожди и грозы, ночью температура воздуха упадет до +11 градусов, а днем ожидается жаркая погода от +25 до +34 градусов. Такая погода сохранится и в понедельник, 4 августа.

Ранее донской синоптик рассказала, когда ожидать первые заморозки.

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