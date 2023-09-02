Дожди и грозы накроют Ростовскую область в первые выходные осени 2 и 3 сентября

Синоптики рассказали, что на выходных, 2 и 3 сентября, жителей Ростовской области ожидает переменная облачность с кратковременными дождями и грозой. В течение субботы в Ростовской области будет дуть ветер скоростью до 10 метров в секунду, при грозе он усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +22 градусов в зависимости от района Ростовской области, а днем воздух прогреется до +29-34 градусов. Жарче всего будет в восточной и южной части региона.