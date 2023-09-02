Два человека пострадали в результате аварии на трассе “Морозовск – Волгодонск”

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
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Updated Сегодня, 17:32
В субботу, 2 сентября, в 11.20 мск на 25-м километре дороги «Морозовск — Цимлянск — Волгодонск» произошла авария.
По предварительной информации, 45-летний водитель Hyundai съехал на встречную полосу на запрещенном участке дороги, потерял управление над автомобилем, проехал по обочине и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП пострадали 71-летний и 11-летний пассажиры, которым потребовалась помощь врачей. После оказания разовой медпомощи пострадавших отпустили домой.
Теперь полиции необходимо выяснить обстоятельства аварии.
Ранее в ДТП на трассе погиб несовершеннолетний.