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Published Сегодня, 17:30

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Updated Сегодня, 17:32

Два человека пострадали в результате аварии на трассе “Морозовск – Волгодонск”

Два человека пострадали в результате аварии на трассе «Морозовск — Волгодонск»

2 сентября 2023, 17:30
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Два человека пострадали в результате аварии на трассе “Морозовск – Волгодонск”
В Ростовской области 2 сентября на дороге из Морозовска в Волгодонск перевернулся автомобиль, подробности ДТП рассказали в пресс-службе УГИБДД региона.

В субботу, 2 сентября, в 11.20 мск на 25-м километре дороги «Морозовск — Цимлянск — Волгодонск» произошла авария.

По предварительной информации, 45-летний водитель Hyundai съехал на встречную полосу на запрещенном участке дороги, потерял управление над автомобилем, проехал по обочине и опрокинулся в кювет.

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В результате ДТП пострадали 71-летний и 11-летний пассажиры, которым потребовалась помощь врачей. После оказания разовой медпомощи пострадавших отпустили домой.

Теперь полиции необходимо выяснить обстоятельства аварии.

Ранее в ДТП на трассе погиб несовершеннолетний.

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