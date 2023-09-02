Эксперты рассказали жителям Ростовской области, как застраховать жилье от атак БПЛА

Однако эксперты страхового рынка предупреждают россиян, что выплата компенсаций будет завесить от того, как власти характеризуют инцидент. Кроме того, в Банке России гражданам напомнили, что во время оформления договора необходимо очень внимательно изучить описание рисков и условия выплат компенсаций, поскольку в настоящий момент законодательных ограничений для защиты от подобных рисков нет.