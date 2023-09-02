Эксперты рассказали жителям Ростовской области, как застраховать жилье от атак БПЛА

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В издании напомнили, что в последние несколько месяцев в приграничных регионах России и крупных городах все чаще происходят атаки украинских беспилотников. Это спровоцировало рост спроса среди населения на программы страхования жилья от разрушений, а отдельные компании даже включают в свои пакеты возможность застраховать недвижимость от падения обломков или попадания дрона.
По данным издания, доплата в коробочных программах по этому пункту составляет от 500 до 5000 рублей. Обычно эта услуга продается как опция страхования от рисков терроризма и диверсий и включает в себя атаки беспилотников.
Однако эксперты страхового рынка предупреждают россиян, что выплата компенсаций будет завесить от того, как власти характеризуют инцидент. Кроме того, в Банке России гражданам напомнили, что во время оформления договора необходимо очень внимательно изучить описание рисков и условия выплат компенсаций, поскольку в настоящий момент законодательных ограничений для защиты от подобных рисков нет.
Ранее корреспондент RostovGazeta подготовил подробный материал о том, как в Ростовской области защищаются от потенциальных атак беспилотников.