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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

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Эксперты рассказали жителям Ростовской области, как застраховать жилье от атак БПЛА

Эксперты рассказали жителям Ростовской области, как застраховать жилье от атак БПЛА

2 сентября 2023, 14:42
Фото: eng.mil.ru
Эксперты рассказали жителям Ростовской области, как застраховать жилье от атак БПЛА
В Ростовской области и других регионах России увеличился спрос на страхование недвижимости от разрушений после участившихся атак беспилотников, об этом рассказал портал «Новые известия».

В издании напомнили, что в последние несколько месяцев в приграничных регионах России и крупных городах все чаще происходят атаки украинских беспилотников. Это спровоцировало рост спроса среди населения на программы страхования жилья от разрушений, а отдельные компании даже включают в свои пакеты возможность застраховать недвижимость от падения обломков или попадания дрона.

По данным издания, доплата в коробочных программах по этому пункту составляет от 500 до 5000 рублей. Обычно эта услуга продается как опция страхования от рисков терроризма и диверсий и включает в себя атаки беспилотников.

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Однако эксперты страхового рынка предупреждают россиян, что выплата компенсаций будет завесить от того, как власти характеризуют инцидент. Кроме того, в Банке России гражданам напомнили, что во время оформления договора необходимо очень внимательно изучить описание рисков и условия выплат компенсаций, поскольку в настоящий момент законодательных ограничений для защиты от подобных рисков нет.

Ранее корреспондент RostovGazeta подготовил подробный материал о том, как в Ростовской области защищаются от потенциальных атак беспилотников.

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