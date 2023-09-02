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К 1 сентября лихорадкой Западного Нила заболели уже 16 жителей Ростовской области

К 1 сентября лихорадкой Западного Нила заболели уже 16 жителей Ростовской области

2 сентября 2023, 08:26
Фото: pxhere.com
К 1 сентября лихорадкой Западного Нила заболели уже 16 жителей Ростовской области
В Ростовской области лихорадкой Западного Нила (далее ЛЗН) заболели уже 16 дончан, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

В надзорном органе напомнили, что ЛЗН является зоонозной природно-очаговой инфекцией, которая протекает у человека в виде острой лихорадки с интоксикацией. В отдельных случаях болезнь поражает центральную нервную систему, вызывая воспаления мозговых оболочек и даже менингоэнцефалит и острым вялым параличом. Однако тяжелое течение болезни наблюдается только в одном из 150 случаев.

Обычно переносчиками болезни являются более 60 видов комаров, которые относятся к роду Culex, реже это представители рода Aedes или Anopheles.

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В Роспотребнадзоре объявили, что к 1 сентября ЛЗН заразились уже 16 дончан. Половина зараженных — ростовчане, ЛЗН также заболели по три жителя Волгодонска и Аксайского района, по одному зараженному обнаружили в Цимлянском и Багаевском районах.

Дончанам напомнили, что инкубационный период длится от трех до восьми дней, а болезнь начинается с озноба и резкого повышения температуры тела до 38-40°С. Симптомами также являются головокружение с головной болью, интоксикация, слабость в теле и боль глазных яблок. В случае обнаружения этих симптомов жителям Ростовской области следует обратиться к врачу.

Ранее стало известно, что в Таганроге заметили полчища комаров.

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