К 1 сентября лихорадкой Западного Нила заболели уже 16 жителей Ростовской области

В надзорном органе напомнили, что ЛЗН является зоонозной природно-очаговой инфекцией, которая протекает у человека в виде острой лихорадки с интоксикацией. В отдельных случаях болезнь поражает центральную нервную систему, вызывая воспаления мозговых оболочек и даже менингоэнцефалит и острым вялым параличом. Однако тяжелое течение болезни наблюдается только в одном из 150 случаев.