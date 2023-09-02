Комары или дым: горожан удивило кольцо неизвестного происхождения в небе над Ростовом

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Вечером пятницы, 1 сентября, подписчики RostovGazeta заметили в небе над левым берегом Дона в Ростове необычное крупного кольцо черного дыма или чего-то похожего на него.
В комментариях очевидцы предположили, что таким необычным образом в небе собрался рой комаров, а другие ростовчане пошутили, что это мог быть след НЛО.
«Папу[прим.редакции — Римского] выбирают», — пошутил один из ростовчан.
Однако настоящим источником явления оказалось шоу каскадеров у ТЦ «Мегамаг», дым возник в результате выполнения одного из трюков.
Ранее в небе над Таганрогом заметили подозрительные следы, которые горожане приняли за свидетельство работы систем ПВО.