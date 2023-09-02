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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Комары или дым: горожан удивило кольцо неизвестного происхождения в небе над Ростовом

Комары или дым: горожан удивило кольцо неизвестного происхождения в небе над Ростовом

2 сентября 2023, 17:08
Фото: Фото читателей / rostovgazeta.ru
Комары или дым: горожан удивило кольцо неизвестного происхождения в небе над Ростовом

Жителей Ростова удивило необычное дымовое кольцо в небе над городом 1 сентября

В Ростове жители заметили кольцо неизвестного происхождения в небе над городом, кадры явления RostovGazeta прислал один из читателей.

Вечером пятницы, 1 сентября, подписчики RostovGazeta заметили в небе над левым берегом Дона в Ростове необычное крупного кольцо черного дыма или чего-то похожего на него.

В комментариях очевидцы предположили, что таким необычным образом в небе собрался рой комаров, а другие ростовчане пошутили, что это мог быть след НЛО.

«Папу[прим.редакции — Римского] выбирают», — пошутил один из ростовчан.

Фото: Фото читателей / rostovgazeta.ru

Однако настоящим источником явления оказалось шоу каскадеров у ТЦ «Мегамаг», дым возник в результате выполнения одного из трюков.

Ранее в небе над Таганрогом заметили подозрительные следы, которые горожане приняли за свидетельство работы систем ПВО.

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