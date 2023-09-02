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Published Сегодня, 05:13

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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 4 и по 10 сентября

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 4 и по 10 сентября

2 сентября 2023, 05:13
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону всю следующую неделю будут отключать электричество в различных частях города из-за ремонтных работ на оборудовании, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник света не будет на улицах Буйнакская, Граненная, Львовская, Еременко, Западная, Калининградская, Петрозаводская. Также это коснется улиц Байкальская, Гранатовая, Еременко, Живописная, Западная, Калининградская, Карпатская, Ковалевской, Линейная, Лобачевского.

Во вторник обесточат улицы Великолукская, Вятская, Суворова, проспекты Чехова и Соколова. В среду электричество выключат по улицам Калинина, Красносельская, Манежная, Мичуринская, Петрозаводская, Рижская.

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В четверг света не будет по улицам Стрелковой Дивизии, Зорге, Содружества, Стрелковой Дивизии. В пятницу ограничения введут по улицам Миронова, Малиновского.

Ранее власти оценили энергосистему Ростовской области как перегруженную и дефицитную.

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