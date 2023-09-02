Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 4 и по 10 сентября

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В понедельник света не будет на улицах Буйнакская, Граненная, Львовская, Еременко, Западная, Калининградская, Петрозаводская. Также это коснется улиц Байкальская, Гранатовая, Еременко, Живописная, Западная, Калининградская, Карпатская, Ковалевской, Линейная, Лобачевского.
Во вторник обесточат улицы Великолукская, Вятская, Суворова, проспекты Чехова и Соколова. В среду электричество выключат по улицам Калинина, Красносельская, Манежная, Мичуринская, Петрозаводская, Рижская.
В четверг света не будет по улицам Стрелковой Дивизии, Зорге, Содружества, Стрелковой Дивизии. В пятницу ограничения введут по улицам Миронова, Малиновского.
Ранее власти оценили энергосистему Ростовской области как перегруженную и дефицитную.