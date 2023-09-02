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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

На Дону планируют создать особую экономическую зону «Ростовская»

На Дону планируют создать особую экономическую зону «Ростовская»

2 сентября 2023, 07:23
Фото: donland.ru
На Дону планируют создать особую экономическую зону «Ростовская»
В Ростовской области планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) «Ростовская», потенциальный объем инвестиций составит более 8,6 миллиарда рублей, об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

В ведомстве объявили, что во время последнего заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах было принято решение о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа «Ростовская».

Зампредседателя Правительства РФ Юрий Трутнев уточнил, что «Ростовская» зона станет 51-й в списке ОЭЗ и 32-й зоной промышленно-производственного типа. ОЭЗ собираются разместить на базе Новочеркасского индустриального парка, поскольку этот объект уже имеет необходимые инженерную и транспортную инфраструктуры.

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В настоящий момент в ОЭЗ собираются реализовать восемь инвестиционных проектов, благодаря чему в Ростовской области появятся 790 рабочих мест, а в экономику удастся привлечь около 8,6 миллиарда рублей.

Ранее в Ростовской области подписали соглашение о создании содружества «Донбасс» с ЛДНР, по словам губернатора Василия Голубева, это позволит развивать не только донской регион, но и новые субъекты РФ.

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