На Дону планируют создать особую экономическую зону «Ростовская»

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В ведомстве объявили, что во время последнего заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах было принято решение о создании ОЭЗ промышленно-производственного типа «Ростовская».
Зампредседателя Правительства РФ Юрий Трутнев уточнил, что «Ростовская» зона станет 51-й в списке ОЭЗ и 32-й зоной промышленно-производственного типа. ОЭЗ собираются разместить на базе Новочеркасского индустриального парка, поскольку этот объект уже имеет необходимые инженерную и транспортную инфраструктуры.
В настоящий момент в ОЭЗ собираются реализовать восемь инвестиционных проектов, благодаря чему в Ростовской области появятся 790 рабочих мест, а в экономику удастся привлечь около 8,6 миллиарда рублей.
Ранее в Ростовской области подписали соглашение о создании содружества «Донбасс» с ЛДНР, по словам губернатора Василия Голубева, это позволит развивать не только донской регион, но и новые субъекты РФ.