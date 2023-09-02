rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:48

Published Сегодня, 19:48

Modified Сегодня, 19:50

Updated Сегодня, 19:50

На Дону страдают от кровососущих и мусора, а ростовчане теряют деньги из-за госизмены

На Дону страдают от кровососущих и мусора, а ростовчане теряют деньги из-за госизмены

2 сентября 2023, 19:48
Фото: 1MI
На Дону страдают от кровососущих и мусора, а ростовчане теряют деньги из-за госизмены
Дончане становятся жертвами лихорадки Западного Нила и мошенников, пока в Аксайском районе жители перекрывают трассы в целях борьбы с нелегальными свалками.

Пришла беда, откуда не ждали

В Роспотребнадзоре Ростовской области объявили, что к 1 сентября лихорадкой Западного Нила (далее ЛЗН) заболели 16 человек. Восемь из них являются жителями Ростова-на-Дону, еще по три заболевших выявили в Волгодонске и Аксайском районе, последние два случая ЛЗН зафиксировали среди населения Цимлянского и Багаевского районов.

Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru

Дончанам напоминают, основными симптомами болезни является озноб, резкое повышение температуры до 38°С и более, а также интоксикация, слабость, головная боль, головокружение и боль в глазных яблоках. Если жители Ростовской области обнаружат эти симптомы, им следует немедленно обратиться к врачу, поскольку в отдельных случаях ЛЗН способен поразить центральную нервную систему и вызвать менингоэнцефалит.

Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»
Узнать подробнее

Вы не пройдете

Еще одной важной новостью дня стало противостояние жителей поселка Мускатного в Аксайском районе стихийной свалке в Большом Логе.

Портал 1Rnd сообщил, что около десятка жителей населенного пункта перекрыли дорогу КамАЗам со строительным мусором, которые пытались вывезти отходы на нелегальную свалку.

Фото: 1MI

Жители надеются привлечь внимание властей к нелегальному мусорному полигону, который не только загрязняет окружающую среду, но и становится источником пожаров в летний период. Кроме того, жителей Мускатного раздражает состояние дорог, которые страдают от потока транзитного транспорта. Например, сегодня дорогу засыпало кирпичами, которые выпали из кузова КамАЗов.

Командная работа

Днем в субботу, 2 сентября, пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области объявила, что житель Ростова-на-Дону стал жертвой мошенников и потерял 1,5 миллиона рублей.

В схеме обмана были задействованы сразу три мошенника, которые предупредили 22-летнего дончанина, что на него пытаются оформить кредит злоумышленники. Это можно было бы считать устаревшей схемой телефонного «развода», если бы последний из сообщников не представился сотрудником силовых структур и не убедил потерпевшего, что он станет фигурантом дела о государственной измене, если не выполнит инструкции их сообщника и не возьмет кредит.

Ростовчанин перевел 1,5 млн рублей мошенникам из-за обвинений в госизмене
Узнать подробнее

В итоге молодой человек взял займ и перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей. Те в свою очередь пытались закрепить успех и с помощью угроз получить еще больше денег, однако не преуспели — потерпевший обратился в полицию.

Теперь по факту произошедшего завели дело о мошенничестве, полиция пытается найти злоумышленников.

Читайте также:
Жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВОВ Ростове к начальнику полиции пришли с обысками, а горожане устроили массовую дракуВ полиции прокомментировали жестокую драку в ночном магазине в Ростове
#Общество#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Надежда Пустяк#Деньги#Мошенники#Полиция#Свалка#Мусор#Последние новости Ростова на сегодня#Комары#18+#Лихорадка Западного Нила
Подпишитесь
Комары или дым: горожан удивило кольцо неизвестного происхождения в небе над Ростовом
Сегодня, 17:08
Жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВО
Сегодня, 15:22
Эксперты рассказали жителям Ростовской области, как застраховать жилье от атак БПЛА
Сегодня, 14:42
В Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке
Сегодня, 13:49
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
Вчера, 13:01