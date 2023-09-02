На Дону страдают от кровососущих и мусора, а ростовчане теряют деньги из-за госизмены

Posted Сегодня, 19:48
Published Сегодня, 19:48
Modified Сегодня, 19:50
Updated Сегодня, 19:50
В Роспотребнадзоре Ростовской области объявили, что к 1 сентября лихорадкой Западного Нила (далее ЛЗН) заболели 16 человек. Восемь из них являются жителями Ростова-на-Дону, еще по три заболевших выявили в Волгодонске и Аксайском районе, последние два случая ЛЗН зафиксировали среди населения Цимлянского и Багаевского районов.
Дончанам напоминают, основными симптомами болезни является озноб, резкое повышение температуры до 38°С и более, а также интоксикация, слабость, головная боль, головокружение и боль в глазных яблоках. Если жители Ростовской области обнаружат эти симптомы, им следует немедленно обратиться к врачу, поскольку в отдельных случаях ЛЗН способен поразить центральную нервную систему и вызвать менингоэнцефалит.
Еще одной важной новостью дня стало противостояние жителей поселка Мускатного в Аксайском районе стихийной свалке в Большом Логе.
Портал 1Rnd сообщил, что около десятка жителей населенного пункта перекрыли дорогу КамАЗам со строительным мусором, которые пытались вывезти отходы на нелегальную свалку.
Жители надеются привлечь внимание властей к нелегальному мусорному полигону, который не только загрязняет окружающую среду, но и становится источником пожаров в летний период. Кроме того, жителей Мускатного раздражает состояние дорог, которые страдают от потока транзитного транспорта. Например, сегодня дорогу засыпало кирпичами, которые выпали из кузова КамАЗов.
Днем в субботу, 2 сентября, пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области объявила, что житель Ростова-на-Дону стал жертвой мошенников и потерял 1,5 миллиона рублей.
В схеме обмана были задействованы сразу три мошенника, которые предупредили 22-летнего дончанина, что на него пытаются оформить кредит злоумышленники. Это можно было бы считать устаревшей схемой телефонного «развода», если бы последний из сообщников не представился сотрудником силовых структур и не убедил потерпевшего, что он станет фигурантом дела о государственной измене, если не выполнит инструкции их сообщника и не возьмет кредит.
В итоге молодой человек взял займ и перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей. Те в свою очередь пытались закрепить успех и с помощью угроз получить еще больше денег, однако не преуспели — потерпевший обратился в полицию.
Теперь по факту произошедшего завели дело о мошенничестве, полиция пытается найти злоумышленников.