На Дону страдают от кровососущих и мусора, а ростовчане теряют деньги из-за госизмены

В схеме обмана были задействованы сразу три мошенника, которые предупредили 22-летнего дончанина, что на него пытаются оформить кредит злоумышленники. Это можно было бы считать устаревшей схемой телефонного «развода», если бы последний из сообщников не представился сотрудником силовых структур и не убедил потерпевшего, что он станет фигурантом дела о государственной измене, если не выполнит инструкции их сообщника и не возьмет кредит.