По предварительным прогнозам в Заксобрание Ростовской области пройдут пять партий

Конечно, сами по себе эти исследования ничего не дают. Однако можно уверено сказать, что сюрпризы будут. Тем более, что у одномандатников, зачастую все решает харизма самого кандидата. Сегодня каждый избиратель понимает, что его выбор может повлиять на развитие как самой Ростовской области так и каждого ее жителя, ведь в Законодательном собрании нашего региона должны быть самые достойные люди.