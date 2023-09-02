rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:44

Published Сегодня, 19:44

Modified Сегодня, 20:01

Updated Сегодня, 20:01

По предварительным прогнозам в Заксобрание Ростовской области пройдут пять партий

По предварительным прогнозам в Заксобрание Ростовской области пройдут пять партий

2 сентября 2023, 19:44
Фото: 1MI
До выборов депутатов в Донской парламент остаются считанные дни. 8, 9 и 10 сентября жители Ростовской области выберут депутатов высшего законодательного органа региона.

Ожидаем сюрпризов

Особое внимание к выборам на Дону связано с изменением соотношения количества депутатов, избранных по партийным спискам и по одномандатным округам с 30/30 на 20/40, данные изменения связанны с необходимостью создания механизмов гарантированного удержания конституционного большинства в парламенте области. Именно такого мнения придерживаются независимые эксперты.

Борьба за умы

Предвыборная гонка в Ростовской области сейчас подходит к своему завершению. За это время каждая политическая партия претендующая на места в Законодательном собрании региона развернула свою работу и включилась в борьбу по привлечению внимания жителей. Привычным явлением стали встречи кандидатов в депутаты с жителями и яркая наружная реклама, которую можно увидеть на городских билбордах и стендах объявлений.

По мнению социолога Журавлев Е.В., проводившего исследование в конце августа, можно предположить, что на предстоящих выборах явка населения будет настолько высока, что состав донского парламента существенно обновится.

В первую очередь исследование затронуло несколько вопросов: Какую явку избирателей, по Вашему мнению, следует ожидать на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, какие результаты голосования для партий-участников, по Вашему мнению, следует ожидать на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области и как, по Вашему мнению, будут развиваться события в ходе выборной кампании

Несмотря на простые вопросы, ответы оказались сенсационными, а цифры распределились следующим образом:

«КОММУНИСТЫ РОССИИ» — 4,7%

ЛДПР — 18,1%

«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 5,2%

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» — 6,3%

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 49,5%

КПРФ — 16,2%

Глядя на приведенные проценты понимаешь, что пятипроцентный барьер проходит пять партий, оставляя за бортом Коммунистов России, однако насколько велик шанс партии Новые люди, которая также как и донские эсеры не отличаются активностью кампании, покажет только единый день голосования — 10 сентября.

Интересное мнение

Судя по сообщениям в телеграм-каналов региона и инсайдеров в Правительстве области Ростовская область характеризуется сильным административным ресурсом, который просчитал сильные и слабые стороны кандидатов от ЕР и максимально усложнил жизнь оппозиционным партиям. А объединение городских и сельских территорий в регионе увеличило управляемость электората.

Например, сегодня в Таганрогской агломерации создано четыре округа вместо двух. В Волгодонске и Новочеркасске образовано по три округа, которые состоят наполовину из городских территорий, наполовину из сельских.

Кроме количественных изменений, в схеме формирования ЗС, на будущие итоги голосования оказывает влияние и высокая степень напряжённости внутрирегиональной борьбы между местными центрами влияния.

Чего ждать?

Сложившаяся политическая обстановка, предполагают эксперты, создает предпосылки для увеличения электорального потенциала у ЛДПР за счет перехвата протестной повестки.

Конечно, сами по себе эти исследования ничего не дают. Однако можно уверено сказать, что сюрпризы будут. Тем более, что у одномандатников, зачастую все решает харизма самого кандидата. Сегодня каждый избиратель понимает, что его выбор может повлиять на развитие как самой Ростовской области так и каждого ее жителя, ведь в Законодательном собрании нашего региона должны быть самые достойные люди.

*Социологическое исследование проводилось ИП Журавлев Е.В в Ростовской области с 18 по 28 августа. В исследовании приняли участие 3200 человек. Исследование проводилось методом телефонного опроса, погрешность 3%.

Подпишитесь
На Дону страдают от кровососущих и мусора, а ростовчане теряют деньги из-за госизмены
Сегодня, 19:48
Комары или дым: горожан удивило кольцо неизвестного происхождения в небе над Ростовом
Сегодня, 17:08
Жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВО
Сегодня, 15:22
Эксперты рассказали жителям Ростовской области, как застраховать жилье от атак БПЛА
Сегодня, 14:42
В Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке
Сегодня, 13:49
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
Вчера, 13:01