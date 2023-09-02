По предварительным прогнозам в Заксобрание Ростовской области пройдут пять партий

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
Особое внимание к выборам на Дону связано с изменением соотношения количества депутатов, избранных по партийным спискам и по одномандатным округам с 30/30 на 20/40, данные изменения связанны с необходимостью создания механизмов гарантированного удержания конституционного большинства в парламенте области. Именно такого мнения придерживаются независимые эксперты.
Предвыборная гонка в Ростовской области сейчас подходит к своему завершению. За это время каждая политическая партия претендующая на места в Законодательном собрании региона развернула свою работу и включилась в борьбу по привлечению внимания жителей. Привычным явлением стали встречи кандидатов в депутаты с жителями и яркая наружная реклама, которую можно увидеть на городских билбордах и стендах объявлений.
По мнению социолога Журавлев Е.В., проводившего исследование в конце августа, можно предположить, что на предстоящих выборах явка населения будет настолько высока, что состав донского парламента существенно обновится.
В первую очередь исследование затронуло несколько вопросов: Какую явку избирателей, по Вашему мнению, следует ожидать на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, какие результаты голосования для партий-участников, по Вашему мнению, следует ожидать на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области и как, по Вашему мнению, будут развиваться события в ходе выборной кампании
Несмотря на простые вопросы, ответы оказались сенсационными, а цифры распределились следующим образом:
«КОММУНИСТЫ РОССИИ» — 4,7%
ЛДПР — 18,1%
«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 5,2%
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» — 6,3%
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 49,5%
КПРФ — 16,2%
Глядя на приведенные проценты понимаешь, что пятипроцентный барьер проходит пять партий, оставляя за бортом Коммунистов России, однако насколько велик шанс партии Новые люди, которая также как и донские эсеры не отличаются активностью кампании, покажет только единый день голосования — 10 сентября.
Судя по сообщениям в телеграм-каналов региона и инсайдеров в Правительстве области Ростовская область характеризуется сильным административным ресурсом, который просчитал сильные и слабые стороны кандидатов от ЕР и максимально усложнил жизнь оппозиционным партиям. А объединение городских и сельских территорий в регионе увеличило управляемость электората.
Например, сегодня в Таганрогской агломерации создано четыре округа вместо двух. В Волгодонске и Новочеркасске образовано по три округа, которые состоят наполовину из городских территорий, наполовину из сельских.
Кроме количественных изменений, в схеме формирования ЗС, на будущие итоги голосования оказывает влияние и высокая степень напряжённости внутрирегиональной борьбы между местными центрами влияния.
Сложившаяся политическая обстановка, предполагают эксперты, создает предпосылки для увеличения электорального потенциала у ЛДПР за счет перехвата протестной повестки.
Конечно, сами по себе эти исследования ничего не дают. Однако можно уверено сказать, что сюрпризы будут. Тем более, что у одномандатников, зачастую все решает харизма самого кандидата. Сегодня каждый избиратель понимает, что его выбор может повлиять на развитие как самой Ростовской области так и каждого ее жителя, ведь в Законодательном собрании нашего региона должны быть самые достойные люди.
*Социологическое исследование проводилось ИП Журавлев Е.В в Ростовской области с 18 по 28 августа. В исследовании приняли участие 3200 человек. Исследование проводилось методом телефонного опроса, погрешность 3%.