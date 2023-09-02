Под Ростовом в ДТП на М-4 “Дон” погиб 15-летний подросток

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Published Сегодня, 07:44
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В пятницу, 1 сентября, в 18.30 мск на 1027-м километре трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе произошло смертельное ДТП.
По предварительной информации, 40-летний водитель грузовика Shacman не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным микроавтобусом Mercedes-Benz.
В результате аварии в микроавтобусе погиб 15-летний пассажир, который не дождался приезда врачей, пострадали 81-летний и 88-летний пассажиры, которых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Теперь полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области задержали пьяного водителя, который сбил двух девочек.