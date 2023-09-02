Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в августе достигла 103,7 млн тонн

Всего показатель погрузки нефтепродуктов и нефти — 139,8 млн тонн. Наблюдается снижение на 2% в сравнении с периодом с января по август минувшего года. По железной и марганцевой руде показатель составил 75,4 млн тонн (-2,5%), по черным металлам — 45,3 млн тонн (-0,4%), по цементу — 17 млн тонн (-1,1%), по лесным грузам — 18,3 млн тонн (-19,3%). Также в компании отметили следующие позиции погрузки: цветная руда и серное сырье — 12,1 млн тонн (-2,3%), химикаты и сода — 14,5 млн тонн (-6%), промсырье и формовочные материалы — 20,7 млн тонн (-3,8%), кокс — 7,7 млн тонн (+10,2%); зерновые — 20,3 млн тонн (+45%). Показатель по лому черных металлов составил 9 млн тонн (+3,4%), по химическим и минеральным удобрениям — 41,8 млн тонн (+2,8%), по строительным грузам — 90,1 млн тонн (+1,8%). Каменного угля было погружено 235,3 млн тонн. Прирост по этой позиции составил 1,3% в сравнении с периодом с января по август минувшего года. Показатель по прочим, в том числе контейнерным грузам составил 78,5 млн тонн (+5,2%).