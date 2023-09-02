Резкое похолодание ожидается в Ростове-на-Дону с 8 сентября

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В субботу и воскресенье температура может составить около 32 градусов. Ожидается облачная погода с порывами ветра до четырех метров в секунду.
В понедельник в городе будет не так жарко, а максимальная температура составит 28 градусов. Такая же температура сохранится до среды, 6 сентября.
По информации синоптиков, осадков в эти дни не прогнозируется. В четверг температура упадет до 25 градусов, а в пятницу — до 22 градусов.
Добавим, что в конце следующей недели сохранится сильный ветер и будет облачная погода.
Ранее молния ударила в электроподстанцию в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.