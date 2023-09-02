rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Резкое похолодание ожидается в Ростове-на-Дону с 8 сентября

Резкое похолодание ожидается в Ростове-на-Дону с 8 сентября

2 сентября 2023, 04:59
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе может резко похолодать и уйдет жара, сообщили синоптики.

В субботу и воскресенье температура может составить около 32 градусов. Ожидается облачная погода с порывами ветра до четырех метров в секунду.

В понедельник в городе будет не так жарко, а максимальная температура составит 28 градусов. Такая же температура сохранится до среды, 6 сентября.

Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды
Узнать подробнее

По информации синоптиков, осадков в эти дни не прогнозируется. В четверг температура упадет до 25 градусов, а в пятницу — до 22 градусов.

Добавим, что в конце следующей недели сохранится сильный ветер и будет облачная погода.

Ранее молния ударила в электроподстанцию в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогодыВласти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогодыМалиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Осадки#Температура#Синоптики#Электроподстанция#Молния
Подпишитесь
Чиновников в Ростовской области сажают на «Нивы», а в регионе закончилась черная икра
Вчера, 14:53
Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»
Вчера, 14:15
В три раза реже стали дискредитировать ВС РФ в Ростовской области в 2023 году
Вчера, 13:37
Эксперт разъяснил, почему в Ростове и области выросли цены на проезд в такси
Вчера, 13:33
Гендиректор Ростовводоканала продержался на своем посту месяц
Вчера, 15:07
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
Вчера, 13:01