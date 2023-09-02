Ростовчанин перевел 1,5 млн рублей мошенникам из-за обвинений в госизмене

По словам молодого человека, несколько дней назад он получил звонок от неизвестного мужчины, который назвал себя сотрудником правоохранительных органов. Мужчина убедил потенциальную жертву, что звонок ведется под запись, и уведомил дончанина о попытке оформить кредит на его имя. После этого он закончил разговор, сообщив, что жертве позвонит специалист из центрального банка.