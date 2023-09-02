Ростовчанин перевел 1,5 млн рублей мошенникам из-за обвинений в госизмене

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В полиции сообщили, что ОП №1 Ростова обратился 22-летний дончанин, который объявил о том, что стал жертвой мошенников и потерял 1,5 миллиона рублей.
По словам молодого человека, несколько дней назад он получил звонок от неизвестного мужчины, который назвал себя сотрудником правоохранительных органов. Мужчина убедил потенциальную жертву, что звонок ведется под запись, и уведомил дончанина о попытке оформить кредит на его имя. После этого он закончил разговор, сообщив, что жертве позвонит специалист из центрального банка.
Через некоторое время ростовчанину действительно поступил звонок от сообщника мошенника, который повторил ту же историю и заявил, что молодой человек сам должен взять кредит на сумму 1,8 миллиона рублей, чтобы предотвратить преступление.
После этого ростовчанину позвонил уже третий злоумышленник, который представился сотрудником силового ведомства и потребовал следовать инструкция «сотрудника банка», угрожая предъявлением обвинений в государственной измене.
Это позволило мошенникам получить 1,5 миллиона тремя платежами, однако вторая попытка получить от дончанина еще больше денег под тем же предлогом успехом для мошенников не увенчалась.
«Дончанин отказался выполнять новые требования, а после угроз в адрес его близких, сообщил родственникам об инциденте», — сказано в сообщении.
По факту происшествия завели дело о мошенничестве, злоумышленников ищет полиция.
Ранее в полиции рассказали о новой схеме обмана дончан под предлогом сменить тариф сотовой связи.