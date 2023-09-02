Торжественные мероприятия провели в ЮФУ в День знаний

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Мероприятия с утра организовали на всех подразделениях университета, а вечером главной площадкой сделали Поляну ЮФУ. Она расположена рядом с Физическим факультетом на улице Зорге, 5.
В самом начале на пяти тематических площадках организовали Фестиваль студенческих объединений ЮФУ. Всем присутствующим рассказали о направлениях деятельности студенческих объединений университета, к ним относятся «Спорт», «Творчество», «Общество», «Профком», «Наука и учеба».
Программа оказалась очень насыщенной, для участников и гостей предусмотрели викторины, интерактивы, презентации, выставки, флешмобы, фотозону. Вместе с этим состоялся розыгрыш лотереи.
Первокурсники узнали всю необходимую информацию о студенческой жизни и выбрали те направления, которые им по душе. На Поляне ЮФУ программа началась с поднятия российского флага, после чего почетные гости церемонии выступили с приветственными словами. В том числе студентов поздравили представитель президента РФ в ЮФО Владимир Гурба и замгубернатора региона Артем Хохлов.
Ректор ЮФУ Инна Шевченко рассказала, что ЮФУ является одним из самых крупных вузов на юге страны. Только в этом году на очную форму поступили восемь тысяч человек, а на направления бакалавриата и специалитета около пяти тысяч граждан из 78 регионов и 40 стран мира. Она пожелала всем первокурсникам быстрее влиться в большую и дружную семью ЮФУ.
«Празднование первого сентября — это великая традиция нашей страны, которая дает возможность получить качественное образование, выстроить свою профессиональную карьеру, найти друзей, создать семью, и сделать в жизни то, о чем сегодня вы мечтаете. В нашем университете много традиций. И посвящение в студенты, которое происходит на Поляне ЮФУ перед физическим факультетом — одна из них. Каждому студенту Южного федерального университета это место очень дорого. Пройдут годы, и мы надеемся, что вы решите поставленные перед собой задачи. И когда вы станете выпускниками и будете гордо нести свое имя и имя университета, я всем желаю, чтобы вспомнили этот миг. Миг, когда двери Южного федерального университета открылись перед вами, а вам открылся удивительный мир науки, образования и культуры. Вас ждет впереди погружение в особую ауру университета, в большой мир науки и университетской семьи, частью которой вы обязательно станете, так как каждый из вас уже преодолел достаточно серьезные вступительные испытания, чтобы попасть на образовательные программы нашего университета», — отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко.
Кроме того, к студентам обратились проректор по воспитательной работе и реализации молодежных программ Яков Асланов, председатель Студсовета Елизавета Шкурат, председатель Профсоюза Сергей Дюжиков, директор Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского Камиль Казеев.
На главной сцене побывали студенты, которые набрали самые высокие баллы по ЕГЭ. Инна Шевченко передала им символическую зачетную книжку и студенческий билет.
Владимир Гурба вручил студенческие билеты участникам СВО, которые поступили в вуз.
В этот день выступили творческие коллективы ЮФУ. А в конце праздника состоялся концерт кавер-группы.