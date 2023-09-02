Торжественные мероприятия провели в ЮФУ в День знаний

«Празднование первого сентября — это великая традиция нашей страны, которая дает возможность получить качественное образование, выстроить свою профессиональную карьеру, найти друзей, создать семью, и сделать в жизни то, о чем сегодня вы мечтаете. В нашем университете много традиций. И посвящение в студенты, которое происходит на Поляне ЮФУ перед физическим факультетом — одна из них. Каждому студенту Южного федерального университета это место очень дорого. Пройдут годы, и мы надеемся, что вы решите поставленные перед собой задачи. И когда вы станете выпускниками и будете гордо нести свое имя и имя университета, я всем желаю, чтобы вспомнили этот миг. Миг, когда двери Южного федерального университета открылись перед вами, а вам открылся удивительный мир науки, образования и культуры. Вас ждет впереди погружение в особую ауру университета, в большой мир науки и университетской семьи, частью которой вы обязательно станете, так как каждый из вас уже преодолел достаточно серьезные вступительные испытания, чтобы попасть на образовательные программы нашего университета», — отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко.