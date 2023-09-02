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Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Цены на бензин резко выросли в Ростовской области за неделю

Цены на бензин резко выросли в Ростовской области за неделю

2 сентября 2023, 05:37
Фото: 1MI
В Ростовской области снова зарегистрировали рост стоимости топлива, сообщает Росстат.

Подорожание произошло за неделю с 21 по 27 августа, когда стоимость бензина достигла 57 рублей за литр. До этого она составляла 56,5 рубля.

Если рассматривать отдельно по маркам, то АИ-92 стоил 51,9 рубля, теперь его цена достигает 52,3 рубля. АИ-92 подорожал до 58,1 рубля, АИ-98 — 66,7 рубля.

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Литр дизельного топлива стоил 59,3 рубля, теперь водители его покупают по 60,9 рубля.

Ранее эксперт рассказал, почему на некоторых заправках в Ростовской области нет бензина. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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