В Азове в медицинском центре нашли сумку с подозрительными телефонами в фольге

Сотрудники клиники вызвали полицию, которая окружила здание около 18.00 мск. В сумке обнаружили несколько мобильных телефонов, завернутых в фольгу, правоохранители немедленно потребовали перекрыть газоснабжение здание и отойти от окон. На содержимое сумки отреагировала и служебная овчарка, однако позднее, по словам регистратора клиники, выяснилось, что собаку обучали распознавать электронику, а не взрывчатку.