rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Азове в медицинском центре нашли сумку с подозрительными телефонами в фольге

В Азове в медицинском центре нашли сумку с подозрительными телефонами в фольге

2 сентября 2023, 12:05
Фото: 1MI
В Азове в медицинском центре нашли сумку с подозрительными телефонами в фольге
В Азове ищут женщину, которая оставила в медцентре сумку с подозрительными мобильными телефонами в фольге, об этом рассказали донские СМИ.

Портал «Ёрш. Азов» рассказал, что в пятницу, 1 сентября, в городском медцентре «Здоровье» на улице Толстого прошла эвакуация персонала и пациентов. Причиной этого стала подозрительная сумка с мобильными устройствами, которую обнаружили сотрудники регистратуры.

К месту происшествия прибыли дознаватели с собаками. По предварительной информации, сумку оставила бывшая пациентка, которая вошла в здание под предлогом посещения туалета. После посещения уборной женщина попросила персонал вызвать такси, но вместо ожидания автомобиля она бросила сумку под один из стульев и сбежала.

Стало известно, зачем силовики оцепили дом на Чкаловском в Ростове 30 августа
Узнать подробнее

Сотрудники клиники вызвали полицию, которая окружила здание около 18.00 мск. В сумке обнаружили несколько мобильных телефонов, завернутых в фольгу, правоохранители немедленно потребовали перекрыть газоснабжение здание и отойти от окон. На содержимое сумки отреагировала и служебная овчарка, однако позднее, по словам регистратора клиники, выяснилось, что собаку обучали распознавать электронику, а не взрывчатку.

Фото: «Ёрш. Азов»

Позже сотрудники полиции воспользовались базой медцентра, чтобы позвонить пациентке, однако на звонок ответил ее муж. Мужчина рассказал, что перед уходом его супруга якобы заперла его дома и перестала выходить на связь. Дверь в квартиру пришлось выломать, чтобы освободить супруга подозреваемой.

«Подозрительные телефоны забрали на экспертизу. Удалось ли отыскать подозреваемую, в полиции пока не сообщили», — рассказали в издании.

Обращаем внимание, информация пока не подтвердилась, обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Ростове оцепили один из домов на Чкаловском.

Читайте также:
Часть хутора под Ростовом оцепили из-за найденной там мины 7 июняУлицу оцепили в донском хуторе из-за найденной миныПоявилось видео с суда над ростовчанином, выбросившим в Темерник сумку с телом сына
#Происшествия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Надежда Пустяк#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Подозреваемый#Медицинские учреждения
Подпишитесь
Чиновников в Ростовской области сажают на «Нивы», а в регионе закончилась черная икра
Вчера, 14:53
Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»
Вчера, 14:15
В три раза реже стали дискредитировать ВС РФ в Ростовской области в 2023 году
Вчера, 13:37
Эксперт разъяснил, почему в Ростове и области выросли цены на проезд в такси
Вчера, 13:33
Гендиректор Ростовводоканала продержался на своем посту месяц
Вчера, 15:07
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
Вчера, 13:01