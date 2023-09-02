В Азове в медицинском центре нашли сумку с подозрительными телефонами в фольге

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Портал «Ёрш. Азов» рассказал, что в пятницу, 1 сентября, в городском медцентре «Здоровье» на улице Толстого прошла эвакуация персонала и пациентов. Причиной этого стала подозрительная сумка с мобильными устройствами, которую обнаружили сотрудники регистратуры.
К месту происшествия прибыли дознаватели с собаками. По предварительной информации, сумку оставила бывшая пациентка, которая вошла в здание под предлогом посещения туалета. После посещения уборной женщина попросила персонал вызвать такси, но вместо ожидания автомобиля она бросила сумку под один из стульев и сбежала.
Сотрудники клиники вызвали полицию, которая окружила здание около 18.00 мск. В сумке обнаружили несколько мобильных телефонов, завернутых в фольгу, правоохранители немедленно потребовали перекрыть газоснабжение здание и отойти от окон. На содержимое сумки отреагировала и служебная овчарка, однако позднее, по словам регистратора клиники, выяснилось, что собаку обучали распознавать электронику, а не взрывчатку.
Позже сотрудники полиции воспользовались базой медцентра, чтобы позвонить пациентке, однако на звонок ответил ее муж. Мужчина рассказал, что перед уходом его супруга якобы заперла его дома и перестала выходить на связь. Дверь в квартиру пришлось выломать, чтобы освободить супруга подозреваемой.
«Подозрительные телефоны забрали на экспертизу. Удалось ли отыскать подозреваемую, в полиции пока не сообщили», — рассказали в издании.
Обращаем внимание, информация пока не подтвердилась, обстоятельства происшествия уточняются.
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