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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

В Азове водитель маршрутки гнал в Ростов на скорости 142 километра в час

В Азове водитель маршрутки гнал в Ростов на скорости 142 километра в час

2 сентября 2023, 09:27
Фото: 1MI
В Азове водитель маршрутки гнал в Ростов на скорости 142 километра в час
В Азове пассажиров напугал водитель маршрутки, который ехал по трассе со скоростью 142 километра в час и разговаривал по телефону, об этом рассказали горожане в местном сообществе.

Telegram-канал «Азов. Новости и события» рассказал, что в субботу, 2 сентября, один из читателей вместе с сыном ехал на маршрутке из Азова и Ростов.

Пассажиры утверждают, что водитель межмуниципального маршрута ехал по трассе на скорости 142 километра в час, а во время управления автобусом на высокой скорости был сконцентрирован не на дороге, а на телефонном разговоре и пересчете денег.

«Это просто кошмар. В это время водитель и деньги считал, и по телефону разговаривал, вчера было тоже самое только другой водитель и другая маршрутка», — рассказал подписчик, добавив, что компаниям-перевозчикам следует поговорить со своим персоналом, чтобы те не создавали аварийные ситуации и не подвергали риску жизни пассажиров. В доказательство своих слов автор обращения прикрепил скриншот с навигатора, который зафиксировал скорость общественного транспорта.

Фото: Telegram-канал «Азов. Новости и события»

«Если бы не деньги и телефон, доехали бы быстрее…», «Она ехала в ад что ли сразу», «Я учусь в Ростове и год отъездил на этих микроавтобусах. Едут и 140, и 150 едут», — прокомментировали ситуацию жители Азова.

«Ну если вам так не комфортно, попросили бы водителя ехать медленнее», — встали на защиту нарушителя комментаторы.

Обращаем внимание, автор жалобы не уточнил номер самого маршруты или регистрационный номер транспортного средства, водитель которого якобы превысил скорость. А потому данные будут проверяться.

Ранее в Ростовской области в аварии на М-4 «Дон» с участием грузовика и микроавтобуса насмерть разбился подросток.

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