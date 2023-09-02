В Азове водитель маршрутки гнал в Ростов на скорости 142 километра в час

«Это просто кошмар. В это время водитель и деньги считал, и по телефону разговаривал, вчера было тоже самое только другой водитель и другая маршрутка», — рассказал подписчик, добавив, что компаниям-перевозчикам следует поговорить со своим персоналом, чтобы те не создавали аварийные ситуации и не подвергали риску жизни пассажиров. В доказательство своих слов автор обращения прикрепил скриншот с навигатора, который зафиксировал скорость общественного транспорта.