В пожаре на лодочной станции в Ростове 2 сентября пострадал один человек

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В субботу, 2 сентября, около 13.56 мск пожарным сообщили о возгорании на территории лодочной станции по адресу улица Привокзальная, 4.
По данным МЧС, пожар охватил 40 квадратных метров складских помещений, открытое горение ликвидировали через 30 минут. В работах по тушению огня задействовали три единицы спецтехники с 12 пожарными.
«Есть пострадавший, информация уточняется», — сказано в сообщении, пол и возраст пострадавшего уточнять не стали.
Ранее утром в Ростове выгорел частный дом, расположенный во 2-м поселке Орджоникидзе. В Сети уже появились видео с места пожара.