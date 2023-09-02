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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

В пожаре на лодочной станции в Ростове 2 сентября пострадал один человек

В пожаре на лодочной станции в Ростове 2 сентября пострадал один человек

2 сентября 2023, 12:17
Фото: Яндекс Карты
В пожаре на лодочной станции в Ростове 2 сентября пострадал один человек
В Ростове на территории лодочной станции произошел пожар, пострадал один человек, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В субботу, 2 сентября, около 13.56 мск пожарным сообщили о возгорании на территории лодочной станции по адресу улица Привокзальная, 4.

По данным МЧС, пожар охватил 40 квадратных метров складских помещений, открытое горение ликвидировали через 30 минут. В работах по тушению огня задействовали три единицы спецтехники с 12 пожарными.

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«Есть пострадавший, информация уточняется», — сказано в сообщении, пол и возраст пострадавшего уточнять не стали.

Ранее утром в Ростове выгорел частный дом, расположенный во 2-м поселке Орджоникидзе. В Сети уже появились видео с места пожара.

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