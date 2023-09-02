В Ростове мужчине пришлось отбиваться от нападения волкодава лопатой

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В субботу, 2 сентября, Telegram-канал «Че по Ростову» опубликовал видео читателя, который рассказал о терроризирующем целую улицу волкодаве.
По словам ростовчанина, 30 августа на улице Изумрудной, 12 алабай, которого без намордника выгуливал мальчик-подросток, напал на собаку и начал рвать ее.
Авторы канала со ссылкой на местных жителей сообщили, что беспечный владелец якобы позволяет алабаю самовыгул и выпускает его на улицу без намордника, в крайнем случае, крупную собаку сопровождает подросток, чья комплекция не позволяет удержать волкодава.
На видеозаписи видно, что как только алабай пытается сорваться с поводка, ребенок в страхе убегает, позволяя питомцу напасть на дворняжку и вцепиться животному в горло. На шум из ближайшего дома выбегают женщина и мужчина, мужчина в попытке спасти свою собаку от алабая вооружается лопатой и отбивает дворняжку от агрессивного животного, сам становясь объектом нападения. Однако ему удалось избежать серьезных травм и прогнать алабая.
Информация о произошедшем уточняется.
Ранее стало известно, что в Ростовской области могут начать наказывать владельцев животных за самовыгул питомцев.