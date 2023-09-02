rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Ростове мужчине пришлось отбиваться от нападения волкодава лопатой

В Ростове мужчине пришлось отбиваться от нападения волкодава лопатой

2 сентября 2023, 12:54
Фото: 1MI
В Ростове мужчине пришлось отбиваться от нападения волкодава лопатой
В Ростове агрессивный алабай едва не загрыз дворняжку и напал на человека, записью с камер видеонаблюдения поделился местный Telegram-канал.

В субботу, 2 сентября, Telegram-канал «Че по Ростову» опубликовал видео читателя, который рассказал о терроризирующем целую улицу волкодаве.

По словам ростовчанина, 30 августа на улице Изумрудной, 12 алабай, которого без намордника выгуливал мальчик-подросток, напал на собаку и начал рвать ее.

Авторы канала со ссылкой на местных жителей сообщили, что беспечный владелец якобы позволяет алабаю самовыгул и выпускает его на улицу без намордника, в крайнем случае, крупную собаку сопровождает подросток, чья комплекция не позволяет удержать волкодава.

Видео: Telegram-канал «Че по Ростову»

На видеозаписи видно, что как только алабай пытается сорваться с поводка, ребенок в страхе убегает, позволяя питомцу напасть на дворняжку и вцепиться животному в горло. На шум из ближайшего дома выбегают женщина и мужчина, мужчина в попытке спасти свою собаку от алабая вооружается лопатой и отбивает дворняжку от агрессивного животного, сам становясь объектом нападения. Однако ему удалось избежать серьезных травм и прогнать алабая.

«Сказал [участковый, прим.ред.] что он в отпуске и займется делом в октябре. Людям страшно уже даже за закрытыми воротами, раз он за голову вытаскивает собаку из-под забора», — прокомментировал ситуацию читатель канала.

Информация о произошедшем уточняется.

Ранее стало известно, что в Ростовской области могут начать наказывать владельцев животных за самовыгул питомцев.

Читайте также:
В парке Революции в Ростове свора бездомных собак напала на школьницуБойцовская собака напала на жительницу Ростова в районе Темерника и разорвала кошку«Чхать мы хотели»: ростовчане собираются игнорировать новые правила выгула собак
#Происшествия#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Нападение#Животные#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Нападение собаки#Правила выгула собак в Ростовской области
Подпишитесь
Чиновников в Ростовской области сажают на «Нивы», а в регионе закончилась черная икра
Вчера, 14:53
Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»
Вчера, 14:15
В три раза реже стали дискредитировать ВС РФ в Ростовской области в 2023 году
Вчера, 13:37
Эксперт разъяснил, почему в Ростове и области выросли цены на проезд в такси
Вчера, 13:33
Гендиректор Ростовводоканала продержался на своем посту месяц
Вчера, 15:07
В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на школьников
Вчера, 13:01