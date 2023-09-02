В Ростове мужчине пришлось отбиваться от нападения волкодава лопатой

На видеозаписи видно, что как только алабай пытается сорваться с поводка, ребенок в страхе убегает, позволяя питомцу напасть на дворняжку и вцепиться животному в горло. На шум из ближайшего дома выбегают женщина и мужчина, мужчина в попытке спасти свою собаку от алабая вооружается лопатой и отбивает дворняжку от агрессивного животного, сам становясь объектом нападения. Однако ему удалось избежать серьезных травм и прогнать алабая.