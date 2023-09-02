В Ростовской области 4 сентября закроют железнодорожный переезд на трассе Р-260

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В субботу, 2 сентября, ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупредил, что на железнодорожном переезде трассы Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» введут временные ограничения для движения автомобилей. Причиной этого назвали необходимость провести неотложный ремонт железнодорожных путей.
Движение на 351-м километре Р-260 закроют в понедельник, 4 сентября, ограничения будут действовать с 07.00 до 16.00 мск.
В Минтранспорте предложили альтернативную схему объезда на период действия ограничений, так автомобилисты смогут проехать через улицы Профильную или Героев Пионеров в Каменске-Шахтинском.