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В Ростовской области 4 сентября закроют железнодорожный переезд на трассе Р-260

В Ростовской области 4 сентября закроют железнодорожный переезд на трассе Р-260

2 сентября 2023, 08:47
Фото: 1MI
В Ростовской области 4 сентября закроют железнодорожный переезд на трассе Р-260
В Ростовской области из-за неотложного ремонта на железнодорожных путях закроют переезд на трассе из Волгограда в Луганск, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

В субботу, 2 сентября, ФКУ Упрдор Москва-Волгоград предупредил, что на железнодорожном переезде трассы Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» введут временные ограничения для движения автомобилей. Причиной этого назвали необходимость провести неотложный ремонт железнодорожных путей.

Движение на 351-м километре Р-260 закроют в понедельник, 4 сентября, ограничения будут действовать с 07.00 до 16.00 мск.

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В Минтранспорте предложили альтернативную схему объезда на период действия ограничений, так автомобилисты смогут проехать через улицы Профильную или Героев Пионеров в Каменске-Шахтинском.

Фото: Минтранспорта Ростовской области

Ранее Р-260 вошла в список донских трасс, которые собираются сделать федеральными.

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