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Updated Сегодня, 09:55

В Ростовской области маршрутка провалилась под асфальт

В Ростовской области маршрутка провалилась под асфальт

2 сентября 2023, 09:53
Фото: 1MI
В Ростовской области маршрутка провалилась под асфальт
В Каменске-Шахтинском в огромный провал в асфальте попала маршрутка, информацией поделился местный Telegram-канал.

Утром субботы, 2 сентября, Telegram-канал «Жесть Ростова» поделился фотографией очевидцев, которые сообщили об огромном провале в Каменске-Шахтинском.

На фото изображена маршрутка, которая провалилась в огромную яму по середину корпуса. Микроавтобус получил серьезные механические повреждения, автомобиль смог удержаться над «пропастью», только зацепившись за асфальт крышкой капота.

Фото: Telegram-канал «Жесть Ростова»

Хотя адрес провала в публикации источника указан не был, на фото можно узнать фасад здания магазина запчастей на улице Ворошилова, 94.

«Местные сообщают, что это нормальное явление для их дорог», — сказано в публикации.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее груженный КамАЗ провалился под асфальт и опрокинулся набок.

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#Происшествия#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дтп#Общественный транспорт#Надежда Пустяк#Каменск-Шахтинский#Проблемные дороги
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