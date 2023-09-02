В Ростовской области маршрутка провалилась под асфальт

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Утром субботы, 2 сентября, Telegram-канал «Жесть Ростова» поделился фотографией очевидцев, которые сообщили об огромном провале в Каменске-Шахтинском.
На фото изображена маршрутка, которая провалилась в огромную яму по середину корпуса. Микроавтобус получил серьезные механические повреждения, автомобиль смог удержаться над «пропастью», только зацепившись за асфальт крышкой капота.
Хотя адрес провала в публикации источника указан не был, на фото можно узнать фасад здания магазина запчастей на улице Ворошилова, 94.
«Местные сообщают, что это нормальное явление для их дорог», — сказано в публикации.
Информация о происшествии уточняется.
Ранее груженный КамАЗ провалился под асфальт и опрокинулся набок.