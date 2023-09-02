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Updated Сегодня, 06:24

В Ростовской области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 году

В Ростовской области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 году

2 сентября 2023, 06:22
Фото: 1MI
В Ростовской области продолжается розыск 59 человек, которые пропали в этом году, сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Волонтеры рассказали, что поиски этих людей не прекращаются. Они выразили уверенность, что все пропавшие будут найдены.

«Помочь может каждый. Часто, единственный враг успешного итога поиска — это человеческое равнодушие», — рассказали поисковики.

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Ранее потерявшегося 25 лет назад мужчину из Адыгеи нашли в Ростове, лежащим на земле. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого появлялась информация, что в Ростове-на-Дону не могут разыскать 427 скрывающихся преступников.

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