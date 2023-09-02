В Ростовской области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 году

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Волонтеры рассказали, что поиски этих людей не прекращаются. Они выразили уверенность, что все пропавшие будут найдены.
«Помочь может каждый. Часто, единственный враг успешного итога поиска — это человеческое равнодушие», — рассказали поисковики.
Ранее потерявшегося 25 лет назад мужчину из Адыгеи нашли в Ростове, лежащим на земле. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого появлялась информация, что в Ростове-на-Дону не могут разыскать 427 скрывающихся преступников.