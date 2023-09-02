В Ростовской области не останавливается рост цен на дизельное топливо

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Цены резко изменились за период с 21 по 28 августа, когда дизельное топливо подорожало до 60,9 рубля за литр. Неделей ранее водители покупали его за 59,3 рубля.
Вместе с этим увеличились и цены на бензин, теперь средняя стоимость составляет 57 рублей. Она выросла на 50 копеек за неделю.
За последнее время цены на бензин выросли в 76 регионах страны. Более всего он подорожал в Кабардино-Балкарии — на 2,7%, Сахалинской области и Ямало-Ненецком АО — на 1,9%.
Ранее экономист объяснил скачок цен на бензин в Ростовской области.