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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

В Ростовской области не останавливается рост цен на дизельное топливо

2 сентября 2023, 06:09
В Ростовской области за неделю выросла стоимость дизельного топлива на автозаправках, сообщает Росстат.

Цены резко изменились за период с 21 по 28 августа, когда дизельное топливо подорожало до 60,9 рубля за литр. Неделей ранее водители покупали его за 59,3 рубля.

Вместе с этим увеличились и цены на бензин, теперь средняя стоимость составляет 57 рублей. Она выросла на 50 копеек за неделю.

Цены на бензин резко выросли в Ростовской области за неделю
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За последнее время цены на бензин выросли в 76 регионах страны. Более всего он подорожал в Кабардино-Балкарии — на 2,7%, Сахалинской области и Ямало-Ненецком АО — на 1,9%.

Ранее экономист объяснил скачок цен на бензин в Ростовской области.

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