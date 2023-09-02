В Ростовской области обустроят разрывы в барьерных ограждениях на трассе М-4 «Дон»

Всего таких разрывов будет девять, по данным ТАСС, их обещают оборудовать до конца октября 2023 года. Причиной для таких изменений М-4 «Дон» стало ЧП, произошедшее в последние дни марта. 30 марта Ростовскую область накрыло плотным снегопадом, который стал причиной возникновения пробки протяженностью 60 километров, движение было парализовано в течение двух суток.