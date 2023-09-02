В Ростовской области обустроят разрывы в барьерных ограждениях на трассе М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Напомним, ранее в Ростовской области прошло совещание по вопросам подготовки федеральных трасс к обслуживанию во время зимнего периода 2023–2024 года.
Тогда же стало известно, что на трассе планируют сделать технологические разрывы, которые помогут перенаправить транспорт в случае возникновения заторов, а также беспрепятственно и своевременно обрабатывать дорожное полотно реагентами, чтобы не допустить обледенения.
Всего таких разрывов будет девять, по данным ТАСС, их обещают оборудовать до конца октября 2023 года. Причиной для таких изменений М-4 «Дон» стало ЧП, произошедшее в последние дни марта. 30 марта Ростовскую область накрыло плотным снегопадом, который стал причиной возникновения пробки протяженностью 60 километров, движение было парализовано в течение двух суток.