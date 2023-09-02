В Ростовской области создали совет по реализации нацстратегии в интересах женщин

Главным задачами существования Совета, по словам представителей донского правительства, станет анализ и решение проблемных вопросов, касающихся женщин и их роли в современном обществе. Целями программы станет улучшение качества жизни женщин, сохранение их здоровья и вовлечение дончанок в экономическую, социальную, культурную и политическую жизнь региона.