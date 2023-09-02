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В Ростовской области создали совет по реализации нацстратегии в интересах женщин

В Ростовской области создали совет по реализации нацстратегии в интересах женщин

2 сентября 2023, 16:49
Фото: pxhere.com
В Ростовской области создали совет по реализации нацстратегии в интересах женщин
В Ростовской области создали совет по реализации национальной стратегии в интересах женщин, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Напомним, в конце августа стало известно, что губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о о мерах по реализации национальной стратегии в интересах женщин на 2023–2030 годы.

Совет возглавил замгубернатора Андрей Пучков, членами Совета стали восемь женщин и шесть мужчин из разных структур, ведомств и организаций Ростовской области.

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Главным задачами существования Совета, по словам представителей донского правительства, станет анализ и решение проблемных вопросов, касающихся женщин и их роли в современном обществе. Целями программы станет улучшение качества жизни женщин, сохранение их здоровья и вовлечение дончанок в экономическую, социальную, культурную и политическую жизнь региона.

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