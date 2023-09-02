В Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке

Жители встали на въезде в поселок, перекрыв одну из двух полос движения двумя автомобиля в направлении нелегального мусорного полигона, вторую полосу перекрыли пешеходы. Всего их около 10 человек. На кадрах, которое опубликовало издание, запечатлены как минимум два КамАЗа со строительным мусором, которые не могут въехать в поселок из-за импровизированных «перекрытий».