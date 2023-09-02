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Published Сегодня, 13:49

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В Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке

В Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке

2 сентября 2023, 13:49
Фото: 1MI
В Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке
В Аксайском районе жители поселка Мускатного закрыли проезд автомобилям к нелегальной свалке, об этом сообщили донские СМИ.

В субботу, 2 сентября, портал 1Rnd со ссылкой на собственных читателей объявил, что жители поселка Мускатного в Аксайском районе решили принять меры против «серых» перевозчиков строительного мусора, которые свозят отходы на нелегальный полигон на территории Большого Лога.

Видео: 1Rnd

Жители встали на въезде в поселок, перекрыв одну из двух полос движения двумя автомобиля в направлении нелегального мусорного полигона, вторую полосу перекрыли пешеходы. Всего их около 10 человек. На кадрах, которое опубликовало издание, запечатлены как минимум два КамАЗа со строительным мусором, которые не могут въехать в поселок из-за импровизированных «перекрытий».

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По словам издания, своими действиями жители поселка хотят привлечь внимание властей к нелегальному строительному полигону, который стал не только источником загрязнения, но и несет потенциальную опасность из-за возгораний мусора. Последний пожар произошел недавно — 25 августа, дым и огонь, по словам местных жителей, быстро добрались и до жилых домов.

Кроме того, последней каплей терпения жителей Мускатного стало и состояние дорог. С КамАЗов, ехавших на свалку, на дорогу высыпался кирпич.

Последний раз жители Мускатного перекрывали дорогу для въезда грузовиков зимой.

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