В Ростовской области жители поселка заблокировали дорогу к нелегальной свалке

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
В субботу, 2 сентября, портал 1Rnd со ссылкой на собственных читателей объявил, что жители поселка Мускатного в Аксайском районе решили принять меры против «серых» перевозчиков строительного мусора, которые свозят отходы на нелегальный полигон на территории Большого Лога.
Жители встали на въезде в поселок, перекрыв одну из двух полос движения двумя автомобиля в направлении нелегального мусорного полигона, вторую полосу перекрыли пешеходы. Всего их около 10 человек. На кадрах, которое опубликовало издание, запечатлены как минимум два КамАЗа со строительным мусором, которые не могут въехать в поселок из-за импровизированных «перекрытий».
По словам издания, своими действиями жители поселка хотят привлечь внимание властей к нелегальному строительному полигону, который стал не только источником загрязнения, но и несет потенциальную опасность из-за возгораний мусора. Последний пожар произошел недавно — 25 августа, дым и огонь, по словам местных жителей, быстро добрались и до жилых домов.
Кроме того, последней каплей терпения жителей Мускатного стало и состояние дорог. С КамАЗов, ехавших на свалку, на дорогу высыпался кирпич.
Последний раз жители Мускатного перекрывали дорогу для въезда грузовиков зимой.