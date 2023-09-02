В Сети появилось видео с места пожара в частном секторе Ростова 2 сентября

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В субботу, 2 сентября, RostovGazeta получила сообщение о возгорании в районе 2-го поселка Орджоникидзе от местных жителей. На фото, которым поделился читатель, отчетливо видно густые клубы черного дыма, вздымающиеся над частным сектором. В издании запросили официальный комментарий в пресс-службе МЧС, однако даже спустя час никаких сообщений не поступило.
По предварительной информации, которой поделился Telegram-канал «Это Ростов!» утром загорелся небольшой частный дом на улице Волжской, 82. По данным авторов канала, дом принадлежит пожилой женщине, сама пенсионерка не пострадала, к месту происшествия прибыли пожарные.
Данные о происшествия уточняется, информация будет обновляться по мере появления комментариев официального источника.
Дополнение от МЧС: в 11.45 мск экстренные службы получили сообщение о возгорании в частном доме на улице Волжской, 89. Огонь охватил площадь 40 квадратных метров, пожар удалось локализовать через 20 минут, уже в 12.16 мск очаг огня полностью ликвидировали. К работам привлекли три единицы спецтехники и 13 пожарных. Никто не пострадал, причина возгорания выясняется.
Ранее в Ростове в центре города сгорела иномарка.