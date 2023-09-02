В Сети появилось видео с места пожара в частном секторе Ростова 2 сентября

Дополнение от МЧС: в 11.45 мск экстренные службы получили сообщение о возгорании в частном доме на улице Волжской, 89. Огонь охватил площадь 40 квадратных метров, пожар удалось локализовать через 20 минут, уже в 12.16 мск очаг огня полностью ликвидировали. К работам привлекли три единицы спецтехники и 13 пожарных. Никто не пострадал, причина возгорания выясняется.