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Published Сегодня, 10:19

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Updated Сегодня, 11:03

В Ростове во втором поселке Орджоникидзе загорелся дом

В Сети появилось видео с места пожара в частном секторе Ростова 2 сентября

2 сентября 2023, 10:19
Фото: фото читателей / rostovgazeta.ru
В Ростове во втором поселке Орджоникидзе загорелся дом

В Ростове во втором поселке Орджоникидзе загорелся дом

В Ростове вспыхнул пожар в частном доме на улице Волжской, сообщения об этом появились в местных Telegram-каналах.

В субботу, 2 сентября, RostovGazeta получила сообщение о возгорании в районе 2-го поселка Орджоникидзе от местных жителей. На фото, которым поделился читатель, отчетливо видно густые клубы черного дыма, вздымающиеся над частным сектором. В издании запросили официальный комментарий в пресс-службе МЧС, однако даже спустя час никаких сообщений не поступило.

По предварительной информации, которой поделился Telegram-канал «Это Ростов!» утром загорелся небольшой частный дом на улице Волжской, 82. По данным авторов канала, дом принадлежит пожилой женщине, сама пенсионерка не пострадала, к месту происшествия прибыли пожарные.

Видео: Telegram-канал «Это Ростов!»

Данные о происшествия уточняется, информация будет обновляться по мере появления комментариев официального источника.

Дополнение от МЧС: в 11.45 мск экстренные службы получили сообщение о возгорании в частном доме на улице Волжской, 89. Огонь охватил площадь 40 квадратных метров, пожар удалось локализовать через 20 минут, уже в 12.16 мск очаг огня полностью ликвидировали. К работам привлекли три единицы спецтехники и 13 пожарных. Никто не пострадал, причина возгорания выясняется.

Ранее в Ростове в центре города сгорела иномарка.

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