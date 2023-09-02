В Таганроге с 1 сентября увеличили число трамваев на маршрутах

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Пресс-служба «Таганрогского трамвая» объявила, что с пятницы, 1 сентября, в городе изменится расписание движение маршрутом №4, 6 и 7. Причиной для этого назвали увеличение количества вагонов трамваев, которые вышли на городские маршруты, благодаря чему удалось сократить интервал движения между трамваями.
Для того, чтобы точно знать, когда прибудет необходимый горожанам транспорт, жителям Таганрога советуют пользоваться приложением «Таганрогский трамвай» или «Яндекс Карты».
Ранее стало известно, когда по улицам Таганрога проедет уникальный трамвай с историческим оформлением и артистами театра.