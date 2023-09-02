В Таганроге с 1 сентября увеличили число трамваев на маршрутах

Пресс-служба «Таганрогского трамвая» объявила, что с пятницы, 1 сентября, в городе изменится расписание движение маршрутом №4, 6 и 7. Причиной для этого назвали увеличение количества вагонов трамваев, которые вышли на городские маршруты, благодаря чему удалось сократить интервал движения между трамваями.