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В Таганроге с 1 сентября увеличили число трамваев на маршрутах

В Таганроге с 1 сентября увеличили число трамваев на маршрутах

2 сентября 2023, 07:59
Фото: donland.ru
В Таганроге с 1 сентября увеличили число трамваев на маршрутах
В Таганроге с 1 сентября увеличили количество вагонов на трех трамвайных маршрутах, об этом сообщили в сообществе городского трамвая.

Пресс-служба «Таганрогского трамвая» объявила, что с пятницы, 1 сентября, в городе изменится расписание движение маршрутом №4, 6 и 7. Причиной для этого назвали увеличение количества вагонов трамваев, которые вышли на городские маршруты, благодаря чему удалось сократить интервал движения между трамваями.

В Таганроге в День города по улицам проедет театральный трамвай
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Для того, чтобы точно знать, когда прибудет необходимый горожанам транспорт, жителям Таганрога советуют пользоваться приложением «Таганрогский трамвай» или «Яндекс Карты».

Ранее стало известно, когда по улицам Таганрога проедет уникальный трамвай с историческим оформлением и артистами театра.


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#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Таганрог#Надежда Пустяк#Маршруты#Таганрогский трамвай
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