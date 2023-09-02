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Власти Ростовской области проверили ход подготовки федеральных трасс к приходу зимы

Власти Ростовской области проверили ход подготовки федеральных трасс к приходу зимы

2 сентября 2023, 10:37
Фото: 1MI
Власти Ростовской области проверили ход подготовки федеральных трасс к приходу зимы
В Ростовской области рассказали о ходе подготовке к зимнему содержанию федеральных трасс, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

На последнем совещании директор Ростовского филиала госкомпании «Российские автомобильные дороги» Александр Емельянов объявил, что зимой для нормативного содержания М-4 «Дон» с 777-го по 1119-й километры планируют задействовать 125 единиц спецтехники. Кроме того, компания уже заготовила более 18,1 тысячи тонн противогололедных материалов, еще около 11,6 тысячи тонн песко-соляной смеси и технической соли обещают заготовить в ближайшие недели.

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Более того, после колоссальных пробок 30 и 31 марта, вызванных снегопадом, к компании решили устроить девять технологических разрывов на М-4 «Дон», чтобы дорожные службы могли своевременно обрабатывать трассу противогололедными материалами, а также сохранялась возможность перенаправить транспортные потоки.

«Для контроля погодных условий вдоль сети федеральных дорог с интервалом 30-40 км установлено 13 метеопостов», — сказано в сообщении, кроме того, дорожники планируют установить полимерную сетку и обустроить траншеи для снегозадержания.

Ранее на М-4 «Дон» ремонт дороги спровоцировал многокилометровую пробку.

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