Власти Ростовской области проверили ход подготовки федеральных трасс к приходу зимы

На последнем совещании директор Ростовского филиала госкомпании «Российские автомобильные дороги» Александр Емельянов объявил, что зимой для нормативного содержания М-4 «Дон» с 777-го по 1119-й километры планируют задействовать 125 единиц спецтехники. Кроме того, компания уже заготовила более 18,1 тысячи тонн противогололедных материалов, еще около 11,6 тысячи тонн песко-соляной смеси и технической соли обещают заготовить в ближайшие недели.