Власти Ростовской области проверили ход подготовки федеральных трасс к приходу зимы

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
На последнем совещании директор Ростовского филиала госкомпании «Российские автомобильные дороги» Александр Емельянов объявил, что зимой для нормативного содержания М-4 «Дон» с 777-го по 1119-й километры планируют задействовать 125 единиц спецтехники. Кроме того, компания уже заготовила более 18,1 тысячи тонн противогололедных материалов, еще около 11,6 тысячи тонн песко-соляной смеси и технической соли обещают заготовить в ближайшие недели.
Более того, после колоссальных пробок 30 и 31 марта, вызванных снегопадом, к компании решили устроить девять технологических разрывов на М-4 «Дон», чтобы дорожные службы могли своевременно обрабатывать трассу противогололедными материалами, а также сохранялась возможность перенаправить транспортные потоки.
«Для контроля погодных условий вдоль сети федеральных дорог с интервалом 30-40 км установлено 13 метеопостов», — сказано в сообщении, кроме того, дорожники планируют установить полимерную сетку и обустроить траншеи для снегозадержания.
Ранее на М-4 «Дон» ремонт дороги спровоцировал многокилометровую пробку.