ВСУ трижды за сутки пытались атаковать Крымский мост с помощью безэкипажных катеров

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Издание со ссылкой на Минобороны Российской Федерации объявило о том, что с вечера 1 сентября Украина предприняла три попытки ударить по Крымскому мосту. В диверсии пытались задействовать полупогружные безэкипажные катеры.
Первую из атак произвели около 23.15 мск 1 сентября, следующие две произошли уже ночью 2 сентября в 02.10 и 02.20 мск. Во всех случаях беспилотники были успешно ликвидированы военными в акватории Черного моря.
Напомним, последняя атака украинских военных по Крымскому мосту прервала жизнь семейной пары и стала причиной госпитализации ребенка, которые ехали по путепроводу.
Ранее политолог рассказал, когда прекратятся атаки по Керченскому мосту.