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ВСУ трижды за сутки пытались атаковать Крымский мост с помощью безэкипажных катеров

ВСУ трижды за сутки пытались атаковать Крымский мост с помощью безэкипажных катеров

2 сентября 2023, 11:34
Фото: glava.rk.gov.ru
ВСУ трижды за сутки пытались атаковать Крымский мост с помощью безэкипажных катеров
Украинские военные предприняли уже три попытки атаковать Крымский мост с вечера 1 сентября, об этом сообщил портал «Новые Известия».

Издание со ссылкой на Минобороны Российской Федерации объявило о том, что с вечера 1 сентября Украина предприняла три попытки ударить по Крымскому мосту. В диверсии пытались задействовать полупогружные безэкипажные катеры.

Первую из атак произвели около 23.15 мск 1 сентября, следующие две произошли уже ночью 2 сентября в 02.10 и 02.20 мск. Во всех случаях беспилотники были успешно ликвидированы военными в акватории Черного моря.

Политолог Андрей Гусий рассказал, когда Украина прекратит атаковать Крымский мост
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Напомним, последняя атака украинских военных по Крымскому мосту прервала жизнь семейной пары и стала причиной госпитализации ребенка, которые ехали по путепроводу.

Ранее политолог рассказал, когда прекратятся атаки по Керченскому мосту.

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