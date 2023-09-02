За «Новых людей» намерены отдать голоса почти 8% жителей Ростовской области

По результатам исследования, первое место занимает «Единая Россия» с рейтингом 31,4%. Далее идут ЛДПР и КПРФ, у них 10,9% и 10,2% соответственно. К ним вплотную приближаются «Новые люди», за которых готовы отдать голоса 7,8% жителей. Среди тех, кто точно пойдет на выборы, процент поддержки «Новых людей» еще выше — 11,1%. Другие партии, включая «Справедливую Россию», набирают менее 5% и не проходят в областной парламент.