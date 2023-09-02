За «Новых людей» намерены отдать голоса почти 8% жителей Ростовской области

Posted 2 сентября, 10:46
Published 2 сентября, 10:46
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
По результатам исследования, первое место занимает «Единая Россия» с рейтингом 31,4%. Далее идут ЛДПР и КПРФ, у них 10,9% и 10,2% соответственно. К ним вплотную приближаются «Новые люди», за которых готовы отдать голоса 7,8% жителей. Среди тех, кто точно пойдет на выборы, процент поддержки «Новых людей» еще выше — 11,1%. Другие партии, включая «Справедливую Россию», набирают менее 5% и не проходят в областной парламент.
До конца предвыборной гонки осталась неделя. Кандидаты используют это время, чтобы нарастить популярность и заручиться поддержкой избирателей. Тем более что 18,3% жителей Ростовской области пока не определились, какую партию хотят поддержать.
Выборы в Заксобрание Ростовской области состоятся с 8 по 10 сентября. Тогда же состоится голосование за депутатов муниципального уровня.
Опрос проведен в Ростовской области с 30 августа по 2 сентября 2023 года агентством «Прямой контакт». Опрошено 800 респондентов методом телефонного формализованного интервью, погрешность не превышает 2,8%. Формулировка вопросов: «Скажите, пожалуйста, вы пойдёте на выборы?», «Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы проголосовали»? Заказчик опроса: АНО «Форум», проведение опроса оплачено АНО «Форум».