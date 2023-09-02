Жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВО

Сама женщина является патриоткой, а президента Владимира Путина, по данным авторов канала, считает примером для собственных граждан и глав других государств. Именно по этой причине женщина была возмущена, когда услышала, что другой пассажир электрички по пути в Ростов-на-Дону раскритиковал правительство и обвинил главу государства с чиновниками в начале спецоперации на Украине[прим.редакции — RostovGazeta не разделяет позицию гражданина и не несет за нее ответственность]. Как только поезд добрался до Ростова, женщина вышла и позвонила в полицию, передав содержание диалога мужчины с его знакомым.