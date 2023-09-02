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Жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВО

Жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВО

2 сентября 2023, 15:22
Фото: 1MI
Жительница Таганрога заявила на своего попутчика в электричке за критику СВО
В Ростовской области пассажирка электрички «Таганрог — Ростов-на-Дону» заявила в полицию на своего попутчика из-за критики СВО и президента Владимира Путина, об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

В субботу, 2 сентября, Telegram-канал со ссылкой на собственные источники рассказал, что 58-летняя жительница Таганрога с жесткой гражданской позицией Надежда[прим. редакции — имя в источнике изменили для сохранения анонимности] обратилась в полицию из-за разговора своего попутчика в электричке.

Сама женщина является патриоткой, а президента Владимира Путина, по данным авторов канала, считает примером для собственных граждан и глав других государств. Именно по этой причине женщина была возмущена, когда услышала, что другой пассажир электрички по пути в Ростов-на-Дону раскритиковал правительство и обвинил главу государства с чиновниками в начале спецоперации на Украине[прим.редакции — RostovGazeta не разделяет позицию гражданина и не несет за нее ответственность]. Как только поезд добрался до Ростова, женщина вышла и позвонила в полицию, передав содержание диалога мужчины с его знакомым.

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По данным канала, силовикам удалось установить личность подозреваемого, им якобы оказался 70-летний пенсионер из Батайска. Сейчас мужчину ищут, по предварительной информации, его подозревают в дискредитации российских военнослужащих.

Обращаем внимание, информация об инциденте пока не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области объявили, что в 2023 году количество инцидентов с дискредитацией ВС РФ сократилось в три раза по сравнению с прошлым годом.

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