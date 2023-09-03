78 лет Победе над милитаристской Японией: как прекратились военные действия

Планируя захват и раздел территорий СССР, Япония параллельно вела переговоры с руководством Германии, уже тогда известным как Третий Рейх, а также фашистской Италией. По трехстороннему соглашению вся часть России, лежащая за Уралом до побережья Тихого океана, отходила японцам. Германия же имела виды на европейскую часть нашей страны. Согласно «Генеральному плану ОСТ», около 85% населения подлежало принудительному выселению за Урал и далее на север, что делало людей, по сути, собственностью милитаристской Японии. Ожидалось, что граждане СССР будут работать на тяжелых производствах — добывать ресурсы и бесперебойно снабжать армию захватчика оружием, техникой и фуражем. Кроме того, японцы хотели создать еще одну марионеточное государство — Дальневосточную республику. В начале 40-х годов, когда Германия вероломно напала на СССР, у японцев уже была готова программа деятельности военной администрации в Восточной Азии, включая Хабаровский край, Приморье, Читинскую область и Бурят-Монгольскую АССР. Пунктом разделения зон управления должен был стать Омск.