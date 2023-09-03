78 лет Победе над милитаристской Японией: как прекратились военные действия

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
На территории Сахалина и Курил завершались последние боевые действия Красной Армии по освобождению от японских войск. Однако Южно-Сахалинская наступательная операция, как и все военные действия на Дальнем Востоке в 30-х — 40-х годах XX века были закономерной развязкой агрессивной политики Японии в отношении нашей страны, а окончательный разгром милитаристов стал триумфом армии СССР.
Передел Азии
К началу 30-х годов партия Гоминьдан сумела объединить китайские провинции при поддержке СССР, а 11 сентября 1931 года Коммунистическая партия Китая учредила Китайскую Советскую республику с созданием Временного советского правительства. Спустя неделю японские милитаристы спланировали и осуществили теракт: 18 сентября 1931 года императорская армия организовала подрыв железной дороги возле Мукдена (в настоящее время Шэньян) и захватила населенный пункт с опорной территорией — в инциденте погибли около 500 китайских солдат. Затем глава Квантунской армии генерал Сигэру Хондзе отправил свои войска по Ляодунскому полуострову вглубь континента.
Так началось вторжение Японии в Китай — за считанные месяцы удалось захватить земли Маньчжурии, а 1 марта 1932 года появилось марионеточное государство Маньчжоу-го. Фактически им управляла японская военная администрация, формально же во главе частично признанной империи поставили последнего императора Китая, представителя маньчжурской династии Цин — Айсиньгеро Пуи, известного также как Пу И. Маньчжоу-го придерживалось японской промилитаристской политики, что было заметно в том числе по резкому всплеску в горнорудной и тяжелой промышленности. Именно в период правления Пу И на территории Маньчжурии заметно возросла добыча и экспорт угля и железной руды. Кроме того, марионеточное государство нарастило выплавку чугуна. Индустриализацию вели благодаря финансовым вложениям Японии, и через несколько лет стало очевидно: Маньчжоу-го — лишь плацдарм для дальнейшего продвижения милитаристов вглубь материка.
В ноябре 1938 года Япония публично заявила о планах передела азиатских территорий и создании «Великой восточноазиатской зоны процветания». Согласно этому проекту, под управлением империи должны были оказаться страны в границах Тихого океана, Центральной Азии и Индийского океана. При этом к центральной зоне будущей колониальной державы японцы отнесли Маньчжурию, северную часть Китая, районы нижнего течения реки Янцзы и Приморскую область СССР. В периферийную зону должны были войти Восточная Сибирь, весь остальной Китай, Индокитай, Индия, острова Тихого океана и районы южных морей. Подразумевалось, что Япония присвоит и ресурсы колонизированных государств, в том числе население (для последующего поэтапного уничтожения). Так милитаристская империя стремилась к господству над огромной территорией.
«Япония, Маньчжоу-го и Китай будут лишь ядром блока стран великой Восточно-Азиатской сферы сопроцветания. Полная автаркия — вот цель блока, который кроме Японии, Маньчжоу-го и Китая включит Индокитай, голландскую Индию и другие страны южных морей», — докладывал министр иностранных дел Японии Есукэ Мацуока в августе 1940 года на официальной презентации плана.
Финальным этапом подготовки к дальнейшему вторжению стало создание «Института тотальной войны» в октябре 1940 года. Теперь планы по оккупации СССР и других государств разрабатывали на высшем государственном уровне.
Защита от «Оси зла»
Планируя захват и раздел территорий СССР, Япония параллельно вела переговоры с руководством Германии, уже тогда известным как Третий Рейх, а также фашистской Италией. По трехстороннему соглашению вся часть России, лежащая за Уралом до побережья Тихого океана, отходила японцам. Германия же имела виды на европейскую часть нашей страны. Согласно «Генеральному плану ОСТ», около 85% населения подлежало принудительному выселению за Урал и далее на север, что делало людей, по сути, собственностью милитаристской Японии. Ожидалось, что граждане СССР будут работать на тяжелых производствах — добывать ресурсы и бесперебойно снабжать армию захватчика оружием, техникой и фуражем. Кроме того, японцы хотели создать еще одну марионеточное государство — Дальневосточную республику. В начале 40-х годов, когда Германия вероломно напала на СССР, у японцев уже была готова программа деятельности военной администрации в Восточной Азии, включая Хабаровский край, Приморье, Читинскую область и Бурят-Монгольскую АССР. Пунктом разделения зон управления должен был стать Омск.
Однако планам Японии не суждено было сбыться. Высшее руководство СССР, прогнозируя возможные риски с учетом сложившейся обстановки в Европе, заключило два договора о ненападении со стороны фронтов наивысшей угрозы. Так, пакт Молотова — Риббентропа (1939 год) дал нашей стране не просто отсрочку войны с Германией, но шанс накопить силы и ресурсы для отражения грядущего удара. Немцы тем временем всерьез рассчитывали на союз с Японией. Предполагалось, что императорские войска, напав на дальневосточные земли СССР, оттянут на себя большую часть военных сил нашей страны, а это обнажит западные границы Советского Союза, открыв коридор для продвижения солдат Третьего рейха. Но в апреле 1941 года Советский Союз подписал пакт о взаимном нейтралитете с Японской империей — этот документ гарантировал безопасность наших дальневосточных границ.
На фоне Великой Отечественной войны японцы, не нападая на российские земли, тем не менее, косвенно сражались против СССР, но уже в экономическом плане. Императорская Япония несколько лет обеспечивала Германию металлами (в том числе редкоземельными), натуральным каучуком, медицинскими препаратами. В свою очередь, Третий рейх тратил много средств на вооружение японских партнеров — благодаря немцам в Стране восходящего солнца разработали несколько реактивных истребителей, пилотируемые бомбы, станции радиотехнической разведки, передовые подводные лодки, новейшие в то время ПВО. И 5 апреля 1945 года советское правительство официально объявило русско-японский пакт о взаимном нейтралитете недействительным из-за активной помощи как нацистской Германии, так и ее союзникам. Свою роль сыграло и продолжение войны с Великобританией и США, которые выступали союзниками СССР на фронтах II мировой войны.
Финальные бои
Разгромив Германию в мае 1945 года, советские войска готовились к завершающему этапу битв Второй мировой: без капитуляции Японии все достигнутые ценой гигантских жертв победы не имели бы смысла. Милитаристские силы крошечной азиатской страны нужно было обезвредить, тем более что к лету 1945 года Япония накопила внушительную военную мощь. В кратчайшие сроки переукомплектовали воинские формирования, уже обладающие огромным боевым опытом в Великой Отечественной войне. На Дальний Восток, чтобы поставить точку в конфликте нескольких лет, выдвинулись 6-я гвардейская танковая армия, 65-я и 93-я стрелковые дивизии, 10-й механизированный корпус и 53-я армия — более 400 тысяч человек личного состава, 7 тысяч орудий, 2 тысячи танков.
Формальную капитуляцию Японии предложили США, Великобритания и Китай 26 июля 1945 года. Однако глава правительства Кантаро Судзуки отверг ее, и 8 августа японский посол в Москве получил официальную ноту о том, что СССР вступает в войну со Страной восходящего солнца. Меньше месяца потребовалось для боевой операции, которая принесла нашей стране и миру победу в самой жестокой и кровопролитной войне в истории. За 10 дней войска Красной Армии нанесли удары по войскам Квантуна из Забайкалья, Приамурья и Приморья, а Тихоокеанский флот в это время прервал сообщение островной Японии с Кореей и Маньчжурией. С 11 по 25 августа вооруженные силы СССР освободили южную часть Сахалина, а также оккупированные японцами Курильские острова.
Продвигаясь с 50-й параллели на юг, от Котонского укрепрайона в долине реки Поронай и далее, ежедневно войска Красной Армии вели ожесточенные бои, продвигаясь по фронтовой зоне километр за километром. Японцы, уже потерпевшие поражение на материковом Дальнем Востоке, цеплялись за каждый квадратный метр сахалинской земли. Именно в ходе Южно-Сахалинской операции наши солдаты впервые увидели всю отчаянность положения милитаристских агрессоров: японских бойцов приковывали цепями к минометам и пулеметам, и они стреляли по советским войскам, пока не падали замертво.
После тяжелого боя Котонский укрепрайон покорился нашим солдатам. Теперь перед ними была открыта дорога на Южный Сахалин. В эти же дни император Японии все же признал: натиск СССР ему не сдержать. Он объявил о капитуляции своей армии, однако некоторые японские дивизии отказались повиноваться приказу и до последнего солдата пытались сражаться с Красной Армией. Вплоть до 25 августа, продвигаясь к административному центру губернаторства Карафуто — Тойохаре (сегодня Южно-Сахалинск), наши бойцы брали в плен и уничтожали оставшихся японских милитаристов, захватывали боевую технику и стратегические позиции.
25 августа капитуляция войск Японии на Сахалине была завершена. Параллельно, с 18 августа по 1 сентября 2023 года, воинские формирования Красной Армии вели Курильскую десантную операцию по возвращению Курильской гряды. Начав боевые действия с островов Шумшу и Парамушир, наши дивизии шаг за шагом продвигались на юг. 20 августа японская делегация согласилась на капитуляцию на Северных Курилах, а с 22 августа по 3 сентября армия СССР последовательно заняла южную часть Курил — от Итурупа до Кунашира и Шикотана.
2 сентября 1945 года окончательно завершилась Вторая мировая война. На борту линкора «Миссури» в Тихом океане был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Со стороны проигравшей страны документ, определивший финальный рубеж долгого военного конфликта, заверили глава генерального штаба Японии генерал Умедзу и министр иностранных дел Мамору Сигемицу. Соединенные Штаты Америки представлял генерал Дуглас Макартур. От СССР подпись поставил генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.
Американцы заранее продумали, на каких кораблях прибудут представители держав. Японцев доставили на «Миссури» на маленьком портовом буксире, что еще раз подчеркнуло их унизительное поражение. Уже на борту делегацию Страны восходящего солнца поставили прямо напротив китайской. Пять минут враги были вынуждены смотреть друг на друга в полном молчании. Так американцы хотели вновь напомнить, что именно из-за агрессии японцев в Китае началась Вторая мировая война на территории Дальнего Востока.
Первыми акт подписывали японцы. Министр иностранных дел Сигемицу не смог подписать документ с первого раза — по случайности его ручка оказалась пустой, без чернил. Уже через минуту ее заменили, и представитель Японии все же подписал капитуляцию с дрожью в руке.
Вторую подпись поставил генерал Дуглас Макартур. Чтобы подчеркнуть роль победителя в войне, он подписал документ и на японском, и на английском языках, двумя разными ручками.
Подпись СССР стала финальной: представитель ставки Верховного главнокомандования в штабе Макартура генерал-лейтенант Кузьма Деревянко досрочно прибыл из Австрии, чтобы лично подтвердить это событие и узаконить акт. После того, как три страны подписали документ, его заверили представители оставшихся стран. Так именно в этот день была окончательно завершена Вторая мировая война в Тихом океане.
3 сентября
Несмотря на то, что юридически завершение Второй мировой войны состоялось 2 сентября 1945 года, указом Президиума Верховного Совета СССР праздником победы над Японией был объявлен следующий день — 3 сентября. Сначала эту дату сделали нерабочим днем, но уже в 1947-м вернули ее в трудовой календарь. 3 сентября все еще был праздником, однако отмечать его перестали.
В 2020 году коллектив депутатов Сахалинской области вместе с ветеранскими организациями выдвинули инициативу о возвращении особого статуса 3 сентября: как островитяне, так и фронтовики посчитали, что важный праздник незаслуженно забыт. Вскоре в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внесли изменения, но они лишь обозначили 3 сентября как День окончания Второй мировой войны.
В 2022 году депутаты Госдумы Георгий Карлов, Андрей Картаполов, Алексей Корниенко, Николай Коломейцев, Дмитрий Новиков и Николай Харитонов при поддержке сенаторов от Сахалинской области Григория Карасина и Юрия Архарова внесли в нижнюю палату парламента законопроект о переименовании 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Авторы законопроекта подчеркнули: день победы над агрессором, который хотел достичь мирового господства, был важен для всего населения СССР, но в XXI веке эта дата фактически осталась значимой лишь для жителей островного региона — здесь 3 сентября называли Днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Ведь именно на землях Сахалина и Курил поставили точку в самом жестоком военном конфликте современной истории.
В поддержку законопроекта неоднократно высказывались губернатор Валерий Лимаренко, сенатор Совета Федерации от Сахалинской области Андрей Хапочкин, представители ветеранских и общественных организаций, тысячи жителей Сахалина и Курил. И вот в 2023 году праздник утвердили на федеральном уровне. Теперь 3 сентября носит официальное название: День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). Изменения в федеральный закон «О днях воинской славы» лично одобрил президент РФ Владимир Путин: глава государства подписал соответствующий указ 24 июня 2023 года.
Празднование 78-й годовщины Победы широко отметят на Сахалине и Курилах. В островном регионе запланированы торжественные мероприятия: возложения цветов к могилам павших воинов, парады, митинги, уроки патриотического воспитания, концерты для ветеранов Южно-Сахалинской наступательной операции и другие события.