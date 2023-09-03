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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Четыре человека стали жертвой ДТП на трассе "Зимовники - Волгодонск" в Ростовской области

Четыре человека сгорели в машине в ДТП в Ростовской области

3 сентября 2023, 16:06
Фото: pxhere.com
Четыре человека стали жертвой ДТП на трассе "Зимовники - Волгодонск" в Ростовской области
Четыре человека стали жертвой ДТП на трассе «Зимовники — Волгодонск» в Ростовской области, сообщили в соцсетях очевидцы.

Трагическое ДТП произошло сегодня на трассе «Зимовники — Волгодонск» в Ростовской области. Там легковушка столкнулась с фурой. В результате удара машина загорелась и сейчас представляет груду обгоревшего металла.

Очевидцы с места событий сообщают о четырех погибших. На кадрах с места событий видны куски металла, разлетевшиеся по трассе, а также работа экстренных служб. Движение по дороге затруднено, там наблюдается небольшой затор.

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В ГИБДД обстоятельства аварии пока никак не комментируют. Информация уточняется.

Ранее ребенок отвлек водителя и спровоцировал ДТП с пострадавшими в Ростовской области.

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