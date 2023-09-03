Четыре человека сгорели в машине в ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Трагическое ДТП произошло сегодня на трассе «Зимовники — Волгодонск» в Ростовской области. Там легковушка столкнулась с фурой. В результате удара машина загорелась и сейчас представляет груду обгоревшего металла.
Очевидцы с места событий сообщают о четырех погибших. На кадрах с места событий видны куски металла, разлетевшиеся по трассе, а также работа экстренных служб. Движение по дороге затруднено, там наблюдается небольшой затор.
В ГИБДД обстоятельства аварии пока никак не комментируют. Информация уточняется.
Ранее ребенок отвлек водителя и спровоцировал ДТП с пострадавшими в Ростовской области.